Bolojan, avertisment despre „efectele” declarațiilor făcute de Grindeanu. Premierul îi sugerează liderului PSD să facă majoritate „cu AUR, cu cine se poate” dacă e nemulțumit de Guvern

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, joi, la Antena 3, că declarațiile de genul celor făcute în această săptămână de liderul PSD, Sorin Grindeanu, nasc două tipuri de „probleme”, una ce ține de „consecințe economice” și o alta legată de „încrederea oamenilor”.

Premierul a fost întrebat despre decizia președintelui interimar al PSD de a părăsi ședința coaliției în timpul divergențelor referitoare la pensiile magistraților, dar și despre faptul că Sorin Grindeanu i-a transmis public „să plece acasă dacă în continuare face a doua oară aceeași procedură fără a avea dialog cu toți actorii” relevanți pentru reforma din sistem.

„În condițiile în care orice partid consideră că Guvernul nu își face datoria are posibilitatea să depună moțiuni de cenzură și să facă o majoritate în Parlament în așa fel încât, cu AUR, cu cine se poate, ca guvernul să plece. Nu e o problemă, dar vă spun ce efecte au acest tip de declarații și aceste lucruri care se întâmplă uneori în coaliție”, a declarat Ilie Bolojan joi seară.

Premierul a spus că „atunci când un creditor se uită la o țară se uită la stabilitatea guvernării”.

„Când vezi declarații de o anumită factură, oamenii își pun problema, domne`, e un guvern instabil. Din analiza pe care am făcut-o eu, lucrând acum, de patru luni de zile, cu agențiile de rating, între 30% și 40% din punctajul pe care îl primește o țară este dat de stabilitatea guvernării”, a continuat el.

„Există niște consecințe economice”

Premierul liberal a sugerat că declarațiile de genul celor făcute de liderul PSD au „consecințe economice”.

„Orice fel de declarații de genul acesta, tari, sau de comportamente într-o anumită zonă, care presupune o anumită responsabilitate, pentru că în funcție de ceea ce faci există niște consecințe economice, vă puteți da seama că este un cost pentru țară, pentru că nu poți să scazi dobânzile, sigur, să ai guvernare stabilă, să nu risipești banii, să iei măsuri, ceea ce am făcut – și s-a văzut în aceste luni că am scăzut dobânzile, dar scăderea adevărată se face prin creșterea ratingului, a încrederii (…), dar asta înseamnă să ai predictibilitate”, a continuat Bolojan.

O altă problemă, legată „de încrederea oamenilor”

Ilie Bolojan a sugerat că astfel de contre afectează și încrederea cetățenilor în autorități.

„A doua problemă a unor declarații de genul acesta ține de încrederea oamenilor. Vă puteți da seama că oamenii așteaptă de la noi niște comportamente, totuși, așezate. Așteaptă că dacă sunt niște dispute să ți le rezolvi, să nu uiți de ce te-ai angajat într-o guvernare. Hai să facem aceste lucruri, dar nu declarativ! Și dacă noi nu ne respectăm între noi, vă puteți da seama că e greu de presupus că am putea recâștiga încrederea cetățenilor”, a continuat premierul.

Bolojan a spus că el nu a jignit nici măcar opoziția chiar dacă a fost „făcut praf în Parlament”.

„Eu sunt născut într-un sat în Ardeal. Eu am un disconfort personal să mă întâlnesc în seara asta cu dumneavoastră și mâine într-o întâlnire să vă fac praf și pulbere, și seara, din nou, să ne întâlnim ca și cum nu s-ar fi întâmplat. E o chestiune de disconfort personal, înțelegeți? Și eu nu voi încuraja și niciodată n-ați văzut că m-am apucat să jignesc pe cineva din coaliție, nici din opoziție când m-au făcut praf în Parlament, pentru că eu cred că noi trebuie să ne respectăm”, a conchis prim-ministrul Ilie Bolojan.