VIDEO. Radu Banciu, derapaj într-o emisiune online

Jurnalistul Radu Banciu (56 de ani) a făcut o serie de declarații rasiste despre jucătorii de culoare ai naționalei Franței, scrie Golazo, care citează site-ul Mediafax.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii pe care acesta o are la IAMSport.

Marți, Franța întâlnește Spania, în prima semifinală de la Cupa Mondială.

„Ai voie să pui și negri într-o echipă, e legitim. Dar, pe de altă parte, într-adevăr, ei nu sunt francezi și nu vor fi niciodată. Oricât ar încerca să spele aparențele, nu vor reuși. Nu poate să fie tatăl tău camerunez și mama ta algeriancă și tu să te pretinzi francez. Nu vei fi niciodată. Eu, de exemplu, sunt mai francez decât foarte mulți negri din naționala Franței. Pentru că ăia nu știu să scrie în limba franceză, nu știu să vorbească în limba franceză, nu știu cultura franceză, nu știu istoria Franței, nu știu geografia Franței. Ei nu sunt francezi”, a spus Banciu.

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