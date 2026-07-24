Radu Miruță a publicat factura vacanței din Turcia, după ce în presă a fost vehiculat un cost al sejurului de 10.000 de euro

Radu Miruță a publicat vineri factura vacanței din Turcia, în care se află alături de familie în aceste zile, după ce care publicațiile Gândul și Antena 3 CNN au publicat ieri imagini de la plajă cu ministrul interimar al Apărării.

„Minciuna și dezinformarea sunt cel mai mare pericol al zilelor pe care le trăim, dar niciuna nu poate înlocui adevărul dovedit. Adevărul iese mereu la suprafață, oricât ar încerca ei să mintă. În ultimele zile au apărut informații false potrivit cărora vacanța mea cu familia ar fi costat 2.500-2700 de euro pe noapte. Pentru că prefer faptele în locul speculațiilor, public factura”, a scris Radu Miruță într-o postare pe Facebook, vineri dimineață.

Potrivit facturii, costul sejurului din Turcia al ministrului costă 12.499 de lei (2.387 de euro), „pentru 3 persoane, 7 nopți, toate mesele și avion incluse”. Miruță, împreună cu soția și fiica acestora, sunt cazați la Vonresort Golden Coast, în regiunea Antalya.

„Fac asta din respect față de fiecare om de bun simț care merge ca și mine în vacanță pe banii lui, în timp ce facturile de la zborurile Nordis nici acum nu-s clarificate. Într-o societate normală, atenția trebuie să fie îndreptată spre cei care nu pot explica de unde provin banii lor, nu spre cei care își pot demonstra, cu facturi, fiecare cheltuială”, a mai scris Miruță în postare.

El a publicat costul vacanței în contextul în care Gândul și Antena 3 CNN au publicat imagini cu acesta de pe plajă în Turcia, iar Gândul a aproximat valoarea sejurului la 10.000 de euro, „pentru doi adulți, pentru șase nopți, conform unui site de rezervări, pentru perioada 3-9 august 2026”.