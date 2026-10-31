Radu Miruță: Caută domnul Grindeanu o gaură imaginară în bugetul naţional. Poate găseşte şi diploma de bac a domnlui Ciolacu

Fostul vicepremier Radu Miruţă, unul dintre liderii USR, l-a ironizat sâmbătă pe președintele PSD, Sorin Grindeanu, care a acuzat fosta guvernare că a lăsat datorii și a susținut public că urmărește „deuserizarea” ministerelor.

„Un an întreg, PSD a stat la masa acestei guvernări și s-a văitat. S-a văitat că reformele dor, s-a văitat că USR deranjează, s-a văitat că n-ar fi respectați. Dar spuneți-mi un lucru.

Ați auzit vreun lider PSD care a ieșit în față și a spus: iată cum facem, iată de unde luăm banii, iată ce tăiem și iată ce construim? Niciodată”, a declarat vicepremier și ministru al Apărării, Radu Miruţă, la Congresul USR de sâmbătă de la Timişoara.



Liderul USR i-a criticat pe social-democraţi pentru că „dau vina pe alţii” pentru tăierea privilegiilor iar ulterior au susținut că își asumă redresarea României.

„Caută domnul Grindeanu o gaură imaginară în bugetul național și recomand când găsește această gaură pe care se tot scuză că o caută, poate găsește și diploma de BAC a domnului Ciolacu, poate găsește și așa-zișii asasini pe care-i invoca la vremea respectivă Dragnea, poate găsește zborurile Nordis, poate găsește lista investitorilor cu care s-au întâlnit domnii Ponta și domnul Manole în Mykonos, poate găsește lista subiectelor de discuție cu ambasadoarea Statelor Unite de pe șoseaua Nordului”, a mai spus Miruță.

El a mai acuzat miniștrii social-democrați că generează un „zgomot mediatic” fără fond pentru a-și scuza neputința.

„Tot zgomotul ăsta este mai degrabă o scuză în fața găștilor pe care noi le-am scos de la butoane, cu care ei vor să se reîmprietenească și cu care trebuie să se prefacă un pic, că n-au avut cum să-i ajute în ultima perioadă. Tot plânsetul ăsta al miniștirilor PSD de 11 zile încoace ne arată că e o pălărie prea mare și funcția de ministru-i copleșește”, a mai precizat Miruță.

Primul congres al USR după intrarea în opoziție se desfășoară astăzi la Timișoara. 600 de delegați din toată țara îi vor alege pe cei 24 de membri ai Biroului Național. Mandatul de președinte al lui Dominic Fritz nu este pus în joc la acest congres.