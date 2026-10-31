Congres USR: cele trei echipe care își dispută locurile în conducerea partidului. Cine le conduce și care este tabăra care vrea „o schimbare de direcție”

Primul congres al USR după intrarea în opoziție se desfășoară astăzi, de la ora 11.00, la Timișoara. 600 de delegați din toată țara îi vor alege pe cei 24 de membri ai Biroului Național. Mandatul de președinte al lui Dominic Fritz nu este pus în joc la acest congres.

Trei liste diferite se luptă să câștige majoritatea în conducerea partidului. Fiecare listă are 29 de nume. Iar ele sunt conduse Diana Buzoianu, Radu Miruță și Lucian Viziteu. Pe fiecare listă sunt 29 de nume.

Votul este similar cu cel de la alegerile parlamentare, proporțional. Mai exact, în funcție de procentele obținute la vot, se vor stabili câți din listă se vor regăsi în Biroul Național. Prin urmare, fiecare echipă va avea oameni în conducere.

Surse din partid au explicat pentru HotNews că bătălia se dă între platforma Dianei Buzoianu și cea a lui Radu Miruță, în timp ce Lucian Viziteu se va mulțumi cu câteva locuri în Biroul Național.

Cine se regăsește în cele trei platforme

Prima listă este intitulată „USR Echilibru”. Ea este condusă de fosta ministră a Mediului, Diana Buzoianu. Pe ea se mai află doi dintre foștii miniștri USR, Oana Țoiu și Irineu Darău. De asemenea, lista cupride alți membri cu greutate din USR precum Diana Stoica (lidera deputaților USR), Sorin Șipoș (liderul senatorilor USR) sau europarlamentarul Vlad Voiculescu. Această listă e văzută ca fiind susținută de președintele USR, Dominic Fritz, potrivit informațiilor HotNews.

Radu Miruță, fost ministru al Apărării, deschide lista numită „USR Deschis”. Aici se regăsesc mai multe nume vechi din USR, precum Ionuț Moșteanu, Cristian Seidler, Stelian Ion, Radu Mihaiu sau Dan Barna.

A treia listă reunește mai mulți lideri din teritoriu și e condusă de Lucian Viziteu, primarul municipiului Bacău. Pe ea se regăsesc, printre alții, Clotilde Armand și senatorul Sebastian Cernic. Numele listei este „USR Forța din Filiale”.

Radu Miruță: Sunt într-o relație foarte bună cu colegi din cealaltă listă

Radu Miruță candidează separat de ceilalți trei foști miniștri USR. El a declarat pentru HotNews că nu e vorba despre o ruptură, ci despre felul în care funcționează votul.

„Sunt într-o relație foarte bună cu colegi din cealaltă listă. Nu suntem unii împotriva celorlalți, ci pur și simplu mecanismul prin care se realizează alegerile în USR te împinge să candidezi pe o singură listă, nu poți fi pe mai multe”, a spus el.

Fostul ministru al Apărării a explicat că numele listei „USR Deschis” vine din dezbaterea internă despre listele închise versus listele deschise. El crede că oamenii trebuie să aleagă pe cine vor, fără ca votul să meargă automat spre primul de pe listă.

Totuși, surse din partid spun pentru HotNews că miza pentru gruparea din jurul lui Miruță este să mențină influența liderilor cu vechime în partid.

La congresul care a avut loc la începutul anului la Sibiu, membri USR au votat o serie de modificări la statutul partidului. Până atunci, un membru nu putea face parte din Biroul Național pentru mai mult de 10 ani. La acel congres, limitarea a fost eliminată, astfel încât să nu mai existe acea limită.

Dacă limita ar fi rămas valabilă, începând cu anul 2027, lideri precum Clotilde Armand, Stelian Ion sau Ionuț Moșteanu nu mai puteau face parte din Biroul Național. Ultimii doi candidează pe lista lui Miruță.

Diana Buzoianu: Ce e greu de înteles de celelalte partide e că noi suntem foarte uniți

Lista Dianei Buzoianu este susținută de președintele USR, Dominic Fritz, au spus surse din partid pentru Hotnews. Diana Buzoianu explică, pentru HotNews, că numele „USR Echilibru” nu are un mesaj secret: e aceeași echipă, din aceleași filiale, care a candidat și acum trei ani sub același nume.

Fritz, spune ea, este „independent față de fiecare echipă”, iar rolul lui nu e nici măcar de mediator, pentru că membrii USR sunt „aliniați 99,9%”. Dovada sunt deciziile Biroului Național din ultimul an, despre care Buzoianu zice că au fost „încărcate politic” și au fost luate cu unanimitate de voturi.

Fosta ministră respinge și ea ideea de fractură. „La alegerile de Birou Național, așa se candidează, pe echipe, pe liste. Ceea ce este foarte greu de înțeles pentru oamenii din alte partide politice care au tot încercat de-a lungul timpului să bage bățul prin gard, este că noi suntem foarte uniți”, spune ea pentru HotNews.

Viziteu: Candidăm pentru o schimbare de direcție

Lucian Viziteu spune, într-un dialog cu HotNews, că oamenii de pe lista sa candidează separat de ceilalți colegi pentru că au „o viziune proprie despre viitorul USR”.

„Nu candidăm împotriva cuiva. Candidăm pentru o schimbare de direcție”, a declarat Viziteu care vrea mai multă putere în partid pentru primari.

El nu a exclus să fie pusă în joc și funcția lui Dominic Fritz. „Orice poziție de conducere trebuie să fie deschisă evaluării membrilor. Dar problema USR este mai profundă decât numele președintelui sau componența Biroului Național. Avem nevoie de o schimbare a modului de conducere și de o echipă care să răspundă în fața membrilor pentru rezultate”, a mai spus el.

Mandatul lui Dominic Fritz se încheie în 2029.

Ce este Biroul Național

Potrivit statutului, Biroul Național al USR reprezintă conducerea restrânsă a partidului, organul care „conduce în intervalul dintre Congrese şi ia toate măsurile şi deciziile necesare în acest sens pentru bunul mers al partidului”. Din el, fac parte 25 de membri – președintele, care e membru de drept, și alți 24 care sunt aleși prin vot la Congres, odată la 4 ani.

Din actualul Birou Național, 13 membri au decis să candideze pentru un nou mandat. E vorba despre Radu Mihaiu, Vlad Voiculescu, Oana Țoiu, Lucian Viziteu, Clotilde Armand, George Florin Garbacea, Andrei Nistor, Oana Murariu, Ionuț Moșteanu, Radu Miruță, Stelian Ion, Adrian Echert și Horia Daniel Bogdan.

Restul de 11, au decis să nu mai intre în cursă. Mai exact: Claudiu Năsui, Ștefan Pălărie, Adrian Wiener, Ștefan Tanasă, Cristina Prună, Cristian Mihai Baciu, Lucian Malureanu, Cezar Drăgoescu, Silvia Dinică, Anisia Georgiana Cotescu și Allen Coliban.