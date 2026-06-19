Radu Miruță: În Portul Constanța situația de securitate este gravă

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, spune, la două săptămâni de la explozia unei drone marine ucrainene în Portul Constanța, că „situația de secruritate din port este gravă”.

Miruță a spus, vineri, într-o conferință de presă, că a dat termen 15 zile conducerii Portului Constanța să vină cu un plan „care să fie implementat de urgenţă în trei luni măcar pentru cele trei puncte critice care sunt la intrarea dinspre mare în port”:

„La Portul Constanţa situaţia de securitate, din punctul meu de vedere, este gravă. (…) Acest plan ar trebui să fie implementat chiar şi într-o formă parţială, cât mai repede cu putinţă. În general, planul trebuie să arate o capacitate urgentă de a putea să se monitorizeze activitatea din Portul Constanţa din anumite puncte”.

Întrebat dacă România a primit explicațiile părții ucrainene privind explozia produsă în 5 iunie în Portul Constanța, Radu Miruță a spus care este termenul la care Ucraina l-a anunțat că va răspunde.

„Le aştept, sigur, mai mult decât dumneavoastră. Discut constant, am primit doar un răspuns la adresă cum că răspunsul final va veni pe 23 iunie, adică peste câteva zile. Este o ţară în război, probabil că interacţionează instituţional pentru a răspunde la cele 14 întrebări pe care eu le-am trimis”.

În 11 iunie, Radu Miruță spunea că a trimis oficialilor ucraineni o solicitare cu mai multe întrebări și că va propune Kievului ca dronele să fie programate în așa fel încât să se autodistrugă dacă se apropie la mai mult de 12 mile marine de țărmul românesc al Mării Negre.