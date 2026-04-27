Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, și-a dat demisia

Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, numit de PSD, și-a dat demisia din funcție, a anunțat biroul de presă al Executivului.

Demisia a fost înregistrată luni, 27 aprilie, potrivit anunțului. Decizia vine în ziua în care se oficializează retragerea din funcție a miniștrilor PSD.

Oprea a declarat vineri, când miniștri social-democrați și-au înaintat demisiile că va face același lucru după ce va deveni oficială încetarea de funcție a colegilor de partid.

„Mi-am semnat și eu demisia odată cu ei și va deveni efectivă în momentul în care decretele de constatare a încetării funcției de membru al guvernului vor fi semnate de către Președinte. Până atunci mă ocup de partea administrativă astfel încât demisiile să ajungă la Administrația Prezidențială”, a scris vineri Oprea într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit Guvernului, premierul Bolojan a decis deja cu cine va fi înlocuit Oprea.

„Prin Decizie a Prim-Ministrului Ilie Bolojan, domnul Dan Reşitnec, care, până în prezent, a ocupat funcția de secretar general adjunct al Guvernului, a fost numit în funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru”, potrivit anunțului făcut de Executiv.