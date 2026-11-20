Șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a respins „categoric” acuzațiile care i se aduc în dosarul trimis în judecată care vizează înlocuirea elicopterului SMURD, spunând că nu a săvârșit nicio faptă penală.

Arafat a fost trimis în judecată, alături de alți 16 inculpați, de Parchetul Militar pentru „infracţiuni la regimul vamal”. Dosarul a fost înregistrat, pe 19 noiembrie 2026, la Curtea de Apel București.

„Având în vedere informațiile apărute în presă privind trimiterea mea în judecată în dosarul referitor la elicopterul SMURD înlocuit în baza unei polițe de asigurare, doresc să fac câteva precizări. Resping categoric acuzațiile care mi se aduc și îmi mențin poziția exprimată încă de la începutul acestei anchete”, a scris vineri Arafat, pe pagina sa de Facebook.

Șeful DSU a spus că nu a săvârșit nicio faptă penală „și consider că acuzațiile formulate împotriva mea sunt lipsite de fundament factual și juridic”.

„Reamintesc că vorbim despre înlocuirea unui elicopter distrus într-un accident, în baza unei asigurări, fără ca statul român să fi suferit vreun prejudiciu din această operațiune. De asemenea, reamintesc că instanțele de judecată au pronunțat deja mai multe hotărâri favorabile în procedurile privind măsurile asigurătorii, inclusiv ridicarea integrală a acestora”, a mai spus Arafat.

În continuare, șeful DSU invocă o constatare a unei instanțe de judecată:

„Este deosebit de relevant ceea ce a reținut deja o instanță de judecată în motivarea uneia dintre aceste hotărâri: «Pentru a exista suspiciunea de contrabandă în forma reţinută, trebuie să existe o acțiune frauduloasă de ascundere sau eludare a autorităților or, aşa cum s-a reţinut mai sus, elicopterul nu a fost ascuns, ci introducerea lui în țară a urmat un traseu administrativ deschis, transparent, precedat chiar de o solicitare oficială de îndrumare trimisă către Vamă de către I.G.Av.»”, a mai spus Arafat.

„Consider că această constatare judiciară este esențială și contrazice chiar premisa acuzației de contrabandă care mi se aduce. În opinia mea, eventualele aspecte juridice care ar putea fi discutate sunt de natură fiscală, nu penală”, a mai spus Arafat.

„Voi continua să îmi exercit responsabilitățile profesionale”

Șeful DSU a spus că nu își dă demisia.

„Trimiterea în judecată nu reprezintă o condamnare și nu înlătură prezumția de nevinovăție. Am încredere că, în cadrul unui proces public și contradictoriu, adevărul va putea fi stabilit pe baza probelor, nu a unor interpretări sau speculații. Voi continua să îmi exercit responsabilitățile profesionale cu aceeași seriozitate și dedicare”, a spus Arafat.

Șeful DSU a adăugat că se află în afara țării, participând la o ședință de lucru, „motiv pentru care nu pot răspunde individual solicitărilor reprezentanților presei”.

„Voi reveni cu precizări suplimentare, daca va fi cazul, atunci când va fi posibil”, a conchis acesta.