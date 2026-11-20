Șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a fost trimis în judecată de Parchetul Militar pentru „infracţiuni la regimul vamal”, în dosarul deschis în legătură cu înlocuirea elicopterului SMURD care s-a prăbuşit în Republica Moldova, cu un prejudiciu de aproape un milion de euro.

Dosarul a fost înregistrat, pe 19 noiembrie 2026, la Curtea de Apel București. Raed Arafat figurează inculpat alături de mai mulți funcționari din cadrul Inspectoratului General de Aviație, potrivit portatului instanței.

Arafat, alături de alți 16 inculpați, sunt judecați pentru infracțiuni la regimul vamal. Ministerul de Interne, Inspectoratul General de Aviație, Airbus Helicopters România, precum și două societăți de asigurare- Omniasig și Aon- sunt părți responsabile civilmente în dosar.

Asta înseamnă că în cazul în care inculpații vor fi găsiți vinovați, daunele vor fi suportate în solidar.

Șeful DSU a respins acuzațiile

Raed Arafat a respins toate acuzațiile în acest dosar, spunând că sunt nejustificate.

În 9 iulie, şeful DSU afirma că procurorii militari au pus sechestru şi popriri pe conturi şi bunuri care-i aparţin.

„Hai să spunem că, în 2023, cineva s-a trezit, ups, trebuia să luăm TVA. Ce aţi aşteptat până în ziua de astăzi? Ce ați căutat? Să tăceți până în ziua de astăzi, ca să ajungem la dosare de contrabandă cu elicoptere și invenții de acest gen, când voi ați fost înștiințați din prima zi?”, spunea Arafat, într-o declarație publicată pe pagina sa de Facebook.

În septembrie, când a fost chemat la audieri la Parchetul Militar, Arafat a spus că nu își dă demisia.

Întrebat ce sumă i se impute, el a spus că suma TVA-ului se calculează la 4 milioane de lei cu penalităţi la 8 milioane. „Eu personal nu ştiu cum să plătesc”, spunea Arafat.

„Artificii și invenții procedurale”

Joi, Arafat a anunțat pe Facebook că instanţa de judecată a admis contestaţia formulată şi a dispus ridicarea în integralitate a măsurilor asigurătorii dispuse în dosar.

„Nu este vorba doar despre caracterul nejustificat al unor măsuri asigurătorii, ci despre o problemă mult mai profundă: distanța dintre realitatea faptelor, constatările instanțelor de judecată și persistența unei acuzații care pare să ignore ambele repere.

Însă ignorarea repetată a unor constatări judecătorești atât de clare nu mai poate fi explicată prin simple diferențe de interpretare. Ea nu poate fi justificată decât prin rea-credință, disimulată în artificii și invenții procedurale menite să mențină artificial în viață o acuzație lipsită de substanță”, a scris Arafat.

Acuzațiile procurorilor

Raed Arafat a fost pus sub acuzare, în 21 aprilie, pentru complicitate la contrabandă în dosarul vizând înlocuirea elicopterului prăbuşit în 2016 în Republica Moldova.

Ancheta procurorilor militari vizează înlocuirea unui elicopter SMURD prăbușit în apropierea localității Haragîș, în timpul unei misiuni în Republica Moldova, accident în urma căruia patru persoane aflate la bord au murit. Elicopterul, care aparținea Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, a fost distrus complet.

Elicopterul distrus avea o poliță de asigurare Casco, pentru toate riscurile. Asiguratorul avea ca opțiuni fie să achite Inspectoratului General al Aviație 23.343.667 lei (echivalentul a 5.270.045 euro), fie să înlocuiască elicopterul distrus cu o aeronavă în configurație asemănătoare,

Societatea de asigurare și reprezentanții IGAv au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului distrus cu o aeronavă în configurație asemănătoare, inclusiv în ceea ce privește echipamentele medicale din dotarea elicopterului.

În noiembrie 2017, IGAv a preluat noul elicopter pe insula Guernsey – teritoriu aparţinând Marii Britanii, dar aflat în afara spaţiului TVA al Uniunii Europene – şi l-a importat ulterior în România. Punerea în exploatare era posibilă doar după efectuarea formalităţilor vamale şi achitarea sau garantarea taxelor aferente.

„Din analiza actelor de urmărire penală, s-a constatat că introducerea acestei aeronave în România şi exploatarea sa ulterioară au avut loc fără efectuarea formalităților vamale, cu consecința producerii unei pagube bugetului de stat (TVA datorată în vamă) în valoare de 4.435.269,89 lei”, au precizat oficialii Parchetului Militar, într-un comunicat.