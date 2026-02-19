Raed Arafat, prima reacție după mesajul RO-Alert emis la 4.20 dimineața. „Este dificil să spui că nu vrei să deranjezi”

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a venit joi dimineață cu clarificări după valul de critici provocat de mesajul RO-Alert transmis miercuri dimineață, la ora 04.20, către locuitorii din București și Ilfov.

Alerta de urgență RO-ALERT pentru cod roşu de ninsori abundente în Bucureşti a fost trimisă la 04.20, o oră la care mulți încă dormeau. Mulți oameni au reclamat pe rețelele sociale că au fost treziți brusc de sunetul puternic al alertei, considerând ora nepotrivită.

Joi dimineață, Raed Arafat, șeful DSU, a explicat care este motivul pentru care s-a dat această alertă extremă, la o oră atât de matinală.

„Văzând comentariile referitoare la mesajul RO-ALERT emis de ISU B-IF în cursul nopții, doresc să clarific unele aspecte. RO-ALERT se transmite atunci când este emis cod roșu de intemperii, în baza unei proceduri aprobate. Ora la care a fost transmis mesajul era una limită, în care o parte dintre locuitori plecau sau se pregăteau să plece la muncă. Este dificil să spui că nu vrei să deranjezi, fără a ține cont de persoanele care nu se află în locuințe, care circulă pe străzi sau urmează să plece la serviciu”, a transmis Raed Arafat, într-o postare pe pagina de Facebook.

„Nu îi putem separa pe cei din locuințe de cei care sunt expuși”

Arafat a precizat că mesajele RO-ALERT se transmit pe baza informărilor primite de la ANM și sunt emise la nivelul dispeceratului, fără a fi necesare aprobări suplimentare. Șeful DSU și-a cerut scuze pentru disconfortul creat, dar a precizat că scopul alertelor este protejarea populației.

„Codul roșu de ninsori și viscol presupune fenomene periculoase, precum copaci căzuți, cabluri electrice rupte, obiecte desprinse sau alte riscuri majore pentru populație. Înțelegem situația și ne cerem scuze pentru disconfortul creat unor persoane, însă solicităm înțelegere, deoarece alertele sunt transmise pentru protejarea celor care sunt sau pot fi expuși riscurilor. Nu există posibilitatea de a separa, într-o zonă aflată sub incidența codului roșu, persoanele aflate în siguranță în locuințe de cele care sunt sau urmează să fie expuse, fără a cunoaște situația reală”, a precizat Raed Arafat.

Ce spune despre modificarea sunetului RO-Alert

Arafat a mai anunțat că sunetul RO-Alert este unul standard și nu poate fi modificat momentan.

„Există însă demersuri pentru introducerea unui semnal sonor diferențiat, mai puțin intruziv, pentru situații care apar pe timpul nopții și nu necesită trezirea întregii populații, ci doar informarea persoanelor aflate în risc de expunere. Implementarea acestui lucru depinde de colaborarea cu principalii operatori de sisteme, respectiv Android și iOS”, a precizat șeful DSU.

„Vom ține populația informată cu privire la demersurile realizate”, a precizat Arafat.

În încheiere, șeful DSU a mulțumit colegilor care au intervenit, din structurile MAI și din structurile celorlalte autorități centrale și locale, „dar mai ales vreau să le mulțumesc cetățenilor care au colaborat pe durata perioadei în care ne-am aflat sub incidența codurilor portocaliu și roșu”.