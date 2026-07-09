Raed Arafat, sechestru pe bunuri în dosarul penal privind achiziția unui elicopter SMURD

Procurorii militari au instituit sechestru pe bani și bunuri ale șefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, în dosarul în care este acuzat, alături de alte 16 persoane, de contrabandă cu un elicopter militar, cu un prejudiciu de aproape un milion de euro.

Dosarul este instrumentat de Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, iar în aprilie, la momentul începerii urmăririi penale, Raed Arafat a acuzat o campanie de discreditare împotriva sa.

Raed Arafat conduce Departamentul pentru Situații de Urgență din ianuarie 2014. El este și secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

Contactat de HotNews, Arafat a spus că ordonanța procurorilor a fost emisă miercuri.

„Mi-a fost pus sechestru pe conturi și pe apartament. Dar nu numai mie. Măsura este pentru 17 persoane și pentru trei firme”, a declarat pentru HotNews Raed Arafat.

Conform unor surse judiciare citate de G4Media, procurorii au decis punerea sub sechestru a conturilor și în cazul reprezentanței Airbus în România și a asigurătorului elicopterului, Omniasig.

Acuzațiile procurorilor în dosarul în care este urmărit penal Raed Arafat – contrabandă cu un elicopter militar

Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel a anunțat în 21 aprilie că procurorii au început urmărirea penală împotriva a 17 persoane, pentru infracțiunea de contrabandă, în forma coautoratului, complicității şi instigării. Celor 17 persoane, care au calitatea de suspecți, nu le este indicat numele în comunicatul Parchetului.

Ancheta procurorilor militari vizează înlocuirea unui elicopter SMURD prăbușit în urmă cu 10 ani în timpul unei misiuni în Republica Moldova, accident în urma căruia patru persoane aflate la bord au murit. Elicopterul, care aparținea Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, a fost distrus complet.

Conform procurorilor, pentru soluționarea dosarului de daună privind „asigurarea CASCO – toate riscurile – a elicopterelor”, asiguratorul avea opțiunea de a achita Inspectoratului General de Aviație (IGAv) al Ministerului Afacerilor Interne valoarea agreată de asigurare în cuantum de 23.343.667,84 lei (5.270.045,79 euro în echivalent) sau de a înlocui elicopterul prăbuşit cu o aeronavă în configurație asemănătoare.

Societatea de asigurare și reprezentanții IGAv au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului distrus cu o aeronavă în configurație asemănătoare, inclusiv în ceea ce privește echipamentele medicale din dotarea elicopterului.

Lui Arafat i se impută un prejudiciu de aproape un milion de euro

„În contextul procesului de înlocuire a aeronavei distruse, în luna noiembrie 2017, IGAv. a preluat în proprietate noul elicopter pe insula Guernsey (teritoriu care aparținea de Marea Britanie, dar se afla în afara teritoriului în scopuri de TVA al Uniunii Europene), pe care l-a importat în România, iar punerea în exploatare, potrivit specificului autorității, putea fi realizată numai după efectuarea formalităților vamale şi acordarea liberului de vamă, inclusiv achitarea sau garantarea drepturilor datorate în vamă.

Din analiza actelor de urmărire penală, s-a constatat că introducerea acestei aeronave în România şi exploatarea sa ulterioară au avut loc fără efectuarea formalităților vamale, cu consecința producerii unei pagube bugetului de stat (TVA datorată în vamă) în valoare de 4.435.269,89 lei”, au precizat oficialii Parchetului Militar, într-un comunicat.

Conform procurorilor, persoanele implicate în procedura de reparare a pagubei „au permis asiguratorului să stingă obligația de despăgubire din polița de asigurare prin înlocuirea elicopterului distrus în totalitate în accidentul din mai 2016 cu un alt elicopter, care nu a dobândit caracterul de marfă românească, pentru care nu au fost efectuate formalitățile vamale, căruia nu i-a fost acordat liberul de vamă și pentru care nu au fost achitate drepturile datorate în vamă, de natura TVA în cuantum de 4.435.269,89 lei, sumă ce reprezintă pagubă la bugetul de stat şi, corelativ, un folos necuvenit în patrimoniul asiguratorului”.

Raed Arafat: „Eu n-am facilitat nicio contrabandă niciodată în viața mea”

Raed Arafat, care a fost audiat în aprilie, a acuzat că procurorii nu au prezentat „niciun fel de elemente concrete care să indice existența unor fapte de natură penală”.

„Persistența și extinderea acestor investigații cu privire la persoana mea și la activitatea mea profesională, în absența unor indicii reale și verificabile, ridică serioase semne de întrebare cu privire la temeinicia și proporționalitatea lor”, a reacționat Arafat.

Șeful DSU a acuzat atunci, printr-un mesaj video, că a primit calitatea de acuzat înainte de a fi pus sub acuzare pentru complicitate cu un elicopter.

„Eu stau foarte liniștit. Eu n-am facilitat nicio contrabandă niciodată în viața mea. Nu am visat că o să fiu complice la contrabandă cu elicoptere, vă dați seama, cu elicoptere care sunt ale statului. (…) Chiar și dacă ajung în fața instanței, cred că instanța va înțelege că este un lucru care e aproape hilar. Sau mă acuz că am facilitat contrabandă cu elicopterul pentru un elicopter care a venit lasat, dar asta nu mai comentăm”, a spus Arafat.

El a mai acuzat că includerea sa „în aceste demersuri apare ca fiind forțată și artificială, prin enunțarea unor pretinse teze de complicitate sau de coordonare a unor activități, în lipsa oricărei contribuții ori implicări reale din partea mea în situațiile investigate”.

„O asemenea asociere nejustificată nu poate trece neobservată și este de natură să genereze consecințe semnificative asupra reputației mele, lucru care, de altfel, pare a fi urmărit în mod direct. În acest context, devine tot mai evident că aceste acțiuni depășesc cadrul strict juridic, conturând caracteristicile unei campanii de discreditare. Așa cum am mai spus, există indicii că aceste demersuri sunt alimentate nu de considerente exclusiv instituționale, ci și de factori de natură personală, ceea ce este incompatibil cu standardele de imparțialitate și echilibru care ar trebui să guverneze orice procedură publică”, a mai spus Raed Arafat.