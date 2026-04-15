Rafinăria Petrotel Lukoil va fi repornită / „Vom avea cele mai mici prețuri la carburanți din regiune”

Rafinăria Petrotel Ploiești, deținută de Lukoil, va putea fi repornită, după ce România a primit o derogare de la Guvernul american, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Unitatea de procesare a țițeiului este închisă încă de toamna trecută, după instituirea sancțiunilor americane asupra activelor internaționale ale Lukoil.

Miercuri dimineață, benzina standard costă 8,72 lei în stațiile Petrom din Capitală, 8,83 lei la OMV, 8,99 lei pe litru la Lukoil și 9,10 lei la MOL. Benzina premium se vinde cu 9,20 lei la Petrom, 9,58 lei la Rompetrol și 9,73 lei la MOL, potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor Carburanților.

Prețul motorinei a ajuns la 9,58 lei pentru cea standard în benzinăriile Petrom, 9,67 lei la Rompetrol, MOL și OMV. Dieselul premium costă 10,27 lei pe litru la Rompetrol, 10,35 lei la Petrom, 10,5 la Lukoil și 10,54 lei la MOL.

„Am primit confirmarea oficială din partea Guvernului american pentru derogarea de la sancțiunile împotriva Lukoil pentru ca România să repornească rafinăria Petrotel. Este o veste uriașă pentru țara noastră. Este cel mai bun lucru care se putea întâmpla pentru România în această perioadă”, a spus Ivan, aflat la Washington, pentru Antena 3 CNN.

Rafinăria va putea fi pornită în 45 de zile și va produce benzină, motorină și kerosen pentru piața din România și pentru piața regională.

„21% din producția României va fi asigurată de această rafinărie, ceea ce va reprezenta un element al stabilizării pieței din România. Doar două țări au reușit acest lucru (derogarea de la sancțiuni – n.r.): Germania și România”, a completat Ivan.

Petrotel nu va procesa țiței rusesc

Prin redeschiderea rafinăriei din Ploiești, România nu va mai depinde atât de mult de importuri.

„România își va produce intern toată benzina pe care o consumă și peste 60% din motorină, precum și tot combustibilul pentru aviație de care avem nevoie în țara noastră. În plus, ne asigură că suntem mai stabili în fața fluctuațiilor internaționale de preț. În condițiile în care motorina costă dublu pe piețele internaționale față de acum o lună, în România avem o creștere de 30 și ceva la sută, deci înseamnă că vom avea prețuri mai mici decât în restul regiunii”, a susținut Bogdan Ivan.

El a mai spus că Petrotel nu va procesa țiței rusesc, ci achiziționat de pe alte piețe, iar România a garantat acest lucru în fața Statelor Unite.

„Niciun gram de petrol rusesc nu va ajunge în România și niciun leu nu va ajunge în Federația Rusă”. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan

Oficialul de la Energie a mai spus că argumentele sale în fața Guvernului american au fost faptul că, asigurând securitatea energetică a României, o asigurăm și pe cea a regiunii. De exemplu, România produce benzină dublu față de cât consumă și exportă benzină în regiune, iar în acest fel țările din jur depind mai puțin de importuri din alte părți ale lumii.

Petrotel are o capacitate de procesare de 2,4 milioane de tone de țiței și este cea mai mică dintre cele trei rafinării funcționale din România.

Cea mai mare, Petromidia Năvodari, din grupul Rompetrol, are o capacitate de 5 milioane de tone, iar Petrobrazi, deținută de OMV Petrom, poate procesa de 4,5 milioane de tone.