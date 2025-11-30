Rafturi de ouă goale în unele magazine din România. Motivul – Ce înseamnă „Ouă Cod 3”

Rafturile de ouă s-au golit în unele magazine din România. Problema este sesizată cu doar câteva săptămâni înainte de Sărbători.

România este la acest moment în mijlocul unei situații prezentate nu de puține ori drept „criza de ouă”. Rafturi mai goale, prețuri în creștere, suspiciuni de lipsă de aprovizionare.

Citește mai mult pe Profit.ro.

Foto: © Jennifer Pitiquen | Dreamstime.com