Rafturi de ouă goale în unele magazine din România. Motivul – Ce înseamnă „Ouă Cod 3”

Carton cu ouă, Foto: © Jennifer Pitiquen | Dreamstime.com
Carton cu ouă, Foto: © Jennifer Pitiquen | Dreamstime.com

Rafturile de ouă s-au golit în unele magazine din România. Problema este sesizată cu doar câteva săptămâni înainte de Sărbători.

România este la acest moment în mijlocul unei situații prezentate nu de puține ori drept „criza de ouă”. Rafturi mai goale, prețuri în creștere, suspiciuni de lipsă de aprovizionare.

Foto: © Jennifer Pitiquen | Dreamstime.com

