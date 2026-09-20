Raluca Turcan, apel „toţi colegii parlamentari” pentru susținerea guvernului Mureșan: „Socialiștii europeni pot sta la aceeași masă cu el”

Deputata PNL Raluca Turcan a făcut apel, duminică, la „toţi colegii parlamentari”, să să nu respingă dialogul privind susținerea unui guvern condus de Mureșan. Turcan susține că este paradoxal ca socialiștii europeni să negocieze cu acesta la Bruxelles, în timp ce PSD, membru al aceleiași familii politice europene, să refuze dialogul pentru formarea guvernului.

Turcan a invocat, într-o postare pe Facebook, experiența lui Mureșan în instituțiile europene și faptul că acesta a fost ales de trei ori europarlamentar și este vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE).

„De tânăr a lucrat pentru instituţii europene foarte importante, a fost ales de 3 ori europarlamentar, a devenit vicepreşedinte al Partidului Popular European. A negociat de 3 ori şi încă negociază bugetul UE, adică acel buget prin care România s-a modernizat foarte mult. Asta înseamnă să construieşti majorităţi şi să negociezi cu familii politice diferite, de la populari şi socialişti la liberali, verzi şi conservatori”, a scris deputata PNL.

Raluca Turcan a subliniat că Mureșan negociază în prezent bugetul UE alături de un europarlamentar din grupul Socialiștilor și Democraților.

„De exemplu, acum negociază viitorul buget multianual al UE pentru 2028–2034, împreună cu o euro-deputată din grupul Socialiştilor şi Democraţilor. Adică socialiştii europeni pot sta la aceeaşi masă cu Siegfried Mureşan şi pot negocia cu el bugetul Europei pentru toate statele membre, dar PSD, membru al familiei socialiştilor europeni, spune că nu poate sta la aceeaşi masă cu el, pentru ţara noastră”, a continuat Turcan.

„Ţara noastră are mulţi oameni buni care au crescut prin şcoală, muncă şi seriozitate. Oameni care nu au avut scurtături, dar au ajuns departe. Siegfried Mureşan este unul dintre ei şi cred că toţi colegii mei parlamentari ar trebui să se gândească bine înainte de a refuza chiar şi dialogul pentru a susţine guvernul Mureşan”, arată Turcan.

Potrivit acesteia, „este obligatoriu să ajungem la vot în Parlament, pentru ca fiecare partid şi fiecare parlamentar să arate limpede ce fel de Românie susţine: una modernă, europeană, care merge înainte, sau una care rămâne blocată în vechile reflexe politice”.

Mureșan, nominalizat joi de președintele Nicușor Dan să formeze Guvernul, a spus vineri seară la Digi24 că în acest moment beneficiază de doar 169 de voturi în Parlament, cele ale partidelor care l-au propus pentru funcția de premier, PNL, USR și UDMR. Pentru a fi învestit, are nevoie de 233.

Siegried Mureșan a mai spus că modul în care se va poziționa PSD față de posibilitatea de a-l susține va reprezenta „momentul adevărului” pentru partidul condus de Sorin Grindeanu.

„PSD va trebui să aleagă dacă susține un guvern proeuropean sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Eu voi fi deschis și dispus să le prezint viziunea noastră pentru România. Da, mă bucur să avem o discuție francă, deschisă și cu colegii de la PSD”, a declarat Siegfried Mureșan.