Ironii din PNL la adresa „matematicianului” Grindeanu: „Confundă plus cu minus și compară merele cu perele”. Cifrele invocate

Deputata liberală Raluca Turcan l-a acuzat marți pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, de un „atac manipulator și fals la adresa premierului Ilie Bolojan” atunci când a prezentat cifre privind situația economică a țării și i-a cerut președintelui social-democrat „puțină onestitate în discursul public”.

„Matematicianul Sorin Grindeanu confundă «+» cu «-» și compară merele cu perele, doar ca să-i iasă de-un atac manipulator și fals la adresa premierului Ilie Bolojan. Ieri, Sorin Grindeanu a afirmat că: «… ne împrumutăm cu aproximativ 900 de euro pe oră, în total cu 25 de miliarde de lei mai mult decât în anul 2024». Dacă era onest, Sorin Grindeanu ar fi prezentat public cifrele oficiale ale Ministerului Finanțelor, care arată fix așa: în primele 5 luni din 2024, PSD și Ciolacu au ajuns la un deficit de 60,1 miliarde lei; în primele 5 luni din 2025, PSD și Ciolacu au dus România la un deficit de 64,2 miliarde lei; în primele 5 luni din 2026, Ilie Bolojan a coborât deficitul la 35,9 miliarde lei”, a scris Turcan, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.

Deputata PNL mai afirmă că „o aritmetică simplă, de școală primară” arată că România se împrumută pentru nevoile curente ale anului 2026 mai puțin cu circa 25 de miliarde lei față de anul 2024 și mai puțin cu peste 28,3 de miliarde lei față de anul 2025.

„Matematica nu a funcționat la Sorin Grindeanu nici dacă s-a referit la serviciul datoriei publice, care în anul 2026 este de 205,6 miliarde lei (din care 59 miliarde lei dobânzi), față de 130 miliarde lei în anul 2024. Nici așa nu ne dă rezultatul domnului Grindeanu, pentru că rezultă peste 75 de miliarde de lei în plus la serviciul datoriei publice de anul acesta, ca urmare a strategiei economice de geniu a PSD pe vremea Guvernului Ciolacu”, a acuzat Turcan.

„Puțină onestitate în discursul public nu i-ar strica nici domnului Grindeanu, mai ales când vorbim despre informații publice și despre un om care ar trebui să facă cu mare precizie adunări și scăderi elementare”, a mai susținut deputata liberală.

Grindeanu a denunțat un val „fără precedent” de falimente

Luni, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că România se împrumută cu aproximativ 900 de euro pe oră, în total cu 25 de miliarde de lei mai mult decât în anul 2024. Totodată, el a susținut că există o creștere exponențială a șomajului și un val „fără precedent” de falimente în rândul firmelor românești, peste 70 de cazuri pe zi.

„Ne împrumutăm cu aproximativ 900 de euro pe oră, în total cu 25 de miliarde de lei mai mult decât în anul 2024. Astăzi, la consultările de la Cotroceni, nu am văzut din partea unora nicio preocupare pentru aceste lucruri. Am văzut, în schimb, că unii lideri de dreapta au venit cu același program anti-PSD”, a spus Grindeanu, la Parlament, potrivit Agerpres.

„Mai spun o dată: programul anti-PSD nu livrează nimic cetățenilor în afară de ură. Ura nu scade nici facturile și nici nu crește pensiile, doar îl ține eventual pe Ilie Bolojan pe scaun. În acest context le-am transmis celor de la PNL și USR un fapt simplu – PSD este în opoziție. Poate au uitat sau poate n-au înțeles exact cum stau lucrurile. PSD nu ocupă în acest moment nicio funcție în Guvern”, a mai declarat președintele social-democraților.

Un nou atac la adresa PNL: „Zvârcoliți-vă cât vreți”

Marți, Grindeanu a lansat un nou atac la adresa PNL și a afirmat PSD își va respecta absolut toate angajamentele, dar nu va vota „la impuse așa cum vrea” Guvernul demis.

„România se confruntă de 10 luni cu o criză economică profundă, agențiile de rating sunt aici și atârnăm de un fir de ață să nu ne ducem în junk, însă corul digital și de sclavi media ai lui Bolojan continuă să vândă teza ieftină anti-PSD. Ura hrănește doar minți bolnave, dar nu potolește foamea. Dincolo de propaganda grețoasă, adevărul este că românii abia se ajung cu banii de la o lună la alta. Când nu ai bani de facturi, nu te poți gândi nici la viitor. Vina PSD?! Mare, indiscutabil. Am pus uneori mai presus stabilitatea țării și am acceptat măsuri de dreapta care loveau direct în inima electoratului nostru”, a scris Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că social-democrații au fost uneori „aroganți”, „autosuficienți” sau nu au înțeles schimbările „profunde” din societate, însă mereu au construit.

„Eu am făcut 500 de km de autostradă. Și niciodată nu am răspândit ură. Nu am îndemnat pe nimeni să pună mâna pe ciomege să le rupă spinarea adversarilor politici. Nu am considerat că sudalma unsuroasă este crez politic. Nu i-am catalogat pe ceilalți ca fiind niște «idioți fără dinți». Și nu am tropăit niciodată cu luminițele aprinse la telefoane prin Piață urlând descreierat că cine nu sare ia condamnare. Astăzi – vedem cum România este ruptă din nou în două de dorința unui fals Mesia care are impresia că lumea politică a început și se termină cu el. Cine să conducă două ministere dacă pleacă Bolojan, nu-i așa?! Prețul pentru ca ei să rămână agățați de putere este prețul pe care trebuie să îl plătească milioane de români și firme românești în fiecare zi”, a susținut Sorin Grindeanu.

De aceea, afirmă liderul PSD, miliardele din PNRR sunt vitale pentru România.

„PSD își va respecta absolut toate angajamentele. Ilie, nu te mai chinui să silabisești de pe bilețele ce am zis de-a lungul timpului… rămâne totul valabil! Dar PSD nu va vota la impuse așa cum vrea Guvernul demis. Nu vom vota o lege a salarizării care taie din banii oamenilor. O vom corecta! Nu vom vota o lege care închide noi capacități de producție de energie, după ce marea liberalizare de dreapta deja a scumpit curentul cu 60%. Nu vom vota legi care ciuntesc din atribuțiile ANI și le rezolvă unor useriști în frunte cu Fritz problemele de incompatibilitate și conflict de interese. Atunci când este vorba de miliardele țării, cred că jocul politic trebuie să înceteze și sa primeze responsabilitatea”, a mai scris Grindeanu.

El i-a transmis premierului demis să nu mai întârzie punerea acestor proiecte în transparență și să le trimită urgent la Parlament.

„Ceasul ticăie… În rest – zvârcoliți-vă cât vreți. PSD este în opoziție. Și va vota transparent doar în interesul oamenilor și al României!”, a completat președintele social-democraților.