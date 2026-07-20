Raluca Turcan spune că noua „platformă conservatoare” din PNL „pare construită în birou la Sorin Grindeanu”. Mesaj pentru colegii care „cochetează cu un nou partid”

Deputata Raluca Turcan a afirmat, luni, că așa-zisa „platformă conservatoare” din PNL pare construită în birou la președintele PSD, Sorin Grindeanu, subliniind că liberalii au deja un program politic care definește clar identitatea, valorile și direcția partidului.

„Așa-zisa ‘platformă conservatoare’ din PNL pare construită în birou la Sorin Grindeanu. Cel mai probabil, această inițiativă face parte din planul anunțat de Sorin Grindeanu de a-și asigura o majoritate parlamentară pentru viitoarele sale proiecte politice sau pentru cine știe ce altă construcție de culise. PNL nu are nevoie de o nouă ‘platformă conservatoare’. PNL are deja un program politic care îi definește clar identitatea, valorile și direcția. Problema nu este lipsa unei doctrine, ci lipsa de consecvență a unor oameni care au ales să o abandoneze. Conservatorismul nu poate fi folosit drept paravan pentru compromisuri politice. Nu poate justifica apropierea de PSD, dependența de PSD, împărțirea funcțiilor cu PSD, sinecurile, mufarea la bani publici sau participarea la grupări care au transformat statul într-o sursă de privilegii”, a scris Turcan într-o postare pe Facebook.

Ea îi îndeamnă pe cei care cochetează cu un nou partid să aibă curajul propriilor convingeri și să-și facă propria formațiune, notează Agerpres.

„Să aibă curajul propriilor convingeri. Să-și facă partid. Să meargă în fața românilor. Să ceară votul oamenilor spunându-le ca esența liberalismului înseamnă sa execute comenzile PSD. Atunci vom vedea dacă există susținere populară pentru politica trădării”, a completat Raluca Turcan.

Platforma Liberal Conservatoare, lansată oficial pe Facebook

După ce săptămâna trecută lansau ideea unei platforme liberal-conservatoate, luni, 20 iulie, aceasta a fost lansată pe Facebook. Liderii anti-Bolojan au început să se înscrie, rând pe rând, într-un nou grup cu titlul: „PNL – Platforma Liberal Conservatoare!”.

Adrian Veștea și Alina Gorghiu sunt printre cei mai activi membri. Din grup mai fac parte și alți susținători ai lui Veștea, precum Toma Petcu, Rareș Bogdan, Monica Anisie și Alin Tișe, liberalul care a anunțat lansarea platformei.

Potrivit surselor HotNews din PNL, nu există nicio cerere sau înștiințare la sediul din Modrogan privind noua platformă. Chiar manifestul publicat luni recunoaște limitele statutare care împiedică crearea unei noi facțiuni în interiorul partidului: „Nu este o facțiune politică și nu urmărește constituirea unei structuri paralele de conducere, ci oferă un spațiu de dialog tuturor membrilor PNL care cred în libertatea de exprimare, democrația internă și identitatea istorică a partidului. Statutul PNL nu permite organizarea unor facțiuni interne. Tocmai de aceea, Platforma Conservatoare își propune să fie un cadru de dezbatere și reflecție, în care ideile să circule liber, iar partidul să rămână fidel valorilor sale fondatoare”, scrie în postarea Platformei Liberal Conservatoare de pe Facebook.

Luni seară, de la ora 19.00, conducerea PNL se va reuni într-o primă întâlnire oficială după ce instanța a decis suspendarea deciziilor congresului și repunerea în funcție a contestatarilor lui Ilie Bolojan. Liderii liberali pregătesc o mutare care să reconfirme susținerea în partid a lui Bolojan, au precizat surse din PNL pentru HotNews.