Rămășițele domnitorului Ghyka, depuse duminică în Sala Unirii de la Cotroceni / Care sunt regulile de acces

Sicriul cu rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghyka vor fi depuse duminică în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. Acestea au fost deshumate vineri din Franța și aduse în România, urmând să fie înhumate la Iaşi.

Decizia a fost luată de președintele Nicușor Dan în semn de profund respect și considerație pentru memoria ultimului domn al Moldovei, potrivit Cotroceniului.

Mesajul Președinției:

„Parcursul istoric al țării noastre a fost definit de intervențiile majore ale unor figuri remarcabile care, prin decizii ferme, au făcut posibilă întemeierea și modernizarea unor instituții. O astfel de personalitate emblematică a fost Grigore Alexandru Ghyka, domn al Moldovei între 1849–1853 și 1854–1856.

Grigore Alexandru Ghyka a pus binele comun mai presus de interesele proprii, promovând principii moderne de guvernare și dreptate socială. În timpul domniei sale, au fost adoptate reforme esențiale pentru societate, precum dezrobirea romilor, abolirea cenzurii sau reducerea taxelor comerciale. De numele său se leagă înființarea Jandarmeriei Române, după model francez, dar și prima maternitate publică din țară, Institutul Gregorian, finanțată din fonduri personale.

Prin repatrierea rămășițelor pământești ale Domnitorului Ghyka, statul român face un gest de restituire morală și de prețuire a unei personalități unice. România își reunește astfel simbolic istoria cu prezentul, aducând acasă un domnitor vizionar, care a trăit și a acționat pentru modernizarea societății în numele libertății, al dreptății și al demnității naționale.”

Portret al domnitorului Grigore Alexandru Ghica. Foto: The History Collection / Alamy / Profimedia (cropped)

Accesul publicului la Palatul Cotroceni

Accesul în Complexul „Palat Cotroceni” se realizează în intervalul 10:00-20:00, în baza documentului de identitate. Pentru acordarea accesului în incinta Complexului, publicul se va supune unui control de securitate individual şi al bagajelor, la solicitarea personalului de securitate, notează News.ro.

Traseul de vizitare va fi: intrare la Poarta Leu Pietonal (Bulevardul Geniului, nr. 1-3) şi ieşire pe la poarta principală din Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu. Nu este permis accesul cu flori sau lumânări în interiorul clădirii Palatului Cotroceni. Florile sau lumânările NU se pot depune personal la catafalc. Acestea pot fi depuse în pridvorul Bisericii Cotroceni.

Persoanele prezente la Palatul Cotroceni pentru a-şi aduce omagiul la catafalc sunt rugate să respecte următoarele reguli:

să respecte măsurile de ordine interioară şi să coopereze cu personalul specializat al Serviciului de Protecţie şi Pază pe timpul verificărilor de securitate care se vor efectua în curtea şi în interiorul Palatului Cotroceni;

să respecte orarul activităţilor şi traseul de deplasare stabilit de organizatori, precum şi indicaţiile personalului specializat al Administraţiei Prezidenţiale şi al SPP;

să NU aducă obiecte personale (volume, scrisori, ilustrate, documente sau fotografii).

Rămăşiţele pământeşti ale domnitorului au fost aduse vineri în țară

Rămăşiţele pământeşti ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica au fost deshumate vineri cu rugăciune şi onoruri militare din cimitirul localităţii franceze Le-Mée-sur-Seine şi au fost aduse vineri seară în România, urmând să fie reînhumate la Iaşi.

Ceremonia s-a desfăşurat în prezenţa descendenţilor Domnitorului Ghyka, a ambasadorului României în Franţa Ioana Bivolaru, a directorului general adjunct al Jandarmeriei Franceze, general de corp de armată André Petillot, a comandantului Academiei Militare a Jandarmeriei Naţionale Franceze, general de divizie Frantz Tavart, precum şi a prim-adjunctului inspectorului general al Jandarmeriei Române, general-maior Cătălin Stegăroiu.

Un alt moment a avut loc la sediul Academiei Militare a Jandarmeriei Naţionale Franceze unde Garda Republicană Franceză a prezentat onorul militar domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, sicriul fiind apoi depus pe platoul principal al Academiei.

Garda care a purtat pe umeri sicriul cu osemintele Domnitorului a fost alcătuită din jandarmi francezi, precum şi din jandarmi români din cadrul Gărzii de Onoare a Jandarmeriei Române.

Sicriul cu rămăşiţele pământeşti a ajuns în România vineri seară, fiind depus la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” de la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Sâmbătă, la Biserica Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, cu prilejul sărbătoririi Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, ocrotitorii spirituali ai Jandarmeriei Române, a fost oficiată o slujbă de pomenire a eroilor jandarmi, precum şi a Domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, întemeietorul Jandarmeriei Române.

Slujba de pomenire a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, episcop-vicar patriarhal, în prezenţa descendenţilor Domnitorului Ghyka, a ministrului Culturii, András István Demeter, a reprezentanţilor Ambasadei Franţei în România, precum şi a conducerii Jandarmeriei Române.