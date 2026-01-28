Randamentul care contează cu adevărat: o companie expune performanța reală a pensiilor private

FinRadar a extins comparatorul de pensii private, oferind posibilitatea de a compara fondurile de pensii inclusiv după randamentul real. Acesta reflectă câștigul generat de fond după ajustarea cu rata inflației, fiind cel mai important indicator de performanță pentru consumatori.

Comparatorul FinRadar vine să acopere în premieră această nevoie de informare și permite oricărui participant să consulte rapid randamentul real al tuturor fondurilor (Pilonul II și Pilonul III) pe diverse perioade multianuale, începând cu anul 2008. Randamentul poate fi afișat atât cumulat pe întreaga perioadă de analiză, cât și în format anualizat.

Fondurile de pensii obțin rezultate mai slabe în perioadele cu inflație ridicată

Rezultatele din comparator arată că performanțele fondurilor sunt puternic influențate de stabilitatea prețurilor.

În perioadele cu inflație scăzută, fondurile generează performanțe robuste în termeni reali.

În perioada 2011-2015, randamentul mediu cumulat a fost de peste 30% în termeni reali pentru fondurile de pensii private obligatorii și de aproape 25% pentru fondurile de pensii facultative. Aceste performanțe au coincis cu o perioada de stabilitate a prețurilor.

Ultimii 5 ani (perioada 2021-2025) au fost caracterizați de un mediu economic volatil și o inflație ridicată, iar randamentul real al fondurilor de pensii a cunoscut cele mai slabe performanțe.

Deși 2025 a fost un an cu rezultate foarte bune, acesta nu a reușit să compenseze integral evoluțiile negative din anii anteriori, astfel că pe ultimii 5 ani, randamentul cumulat la nivelul pieței este negativ în termeni reali.

Randament real cumulat Perioada Pilon II Pilon III 2011-2015 30.8% 24.7% 2016-2020 15.1% 9.8% 2021-2025 -2.2% -6.0%

Fondurile cu grad de risc ridicat protejează mai bine economiile de inflație

La nivel individual, fondurile cu grad de risc ridicat tind să performeze mai bine și reușesc să conserve puterea de cumpărare a economiilor chiar și atunci când avem o inflație ridicată. Acest fenomen se observă cel mai bine pe segmentul fondurilor facultative.

În perioada 2021-2025, doar 2 fonduri au reușit să genereze randamente reale pozitive: NN Activ (+2,05) și AZT Vivace (+1,53), ambele fiind fonduri cu un grad de risc ridicat.

În același interval, fondurile cu grad de risc mediu (de pe Pilonul III) au înregistrat un randament real cuprins între -5,7% și -11,69%.