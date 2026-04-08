Raportul FBI secret care contrazice declarațiile lui Trump despre amenințarea Iranului. Casa Albă a minimalizat riscurile

FBI a avertizat autoritățile de aplicare a legii de la nivel statal și local din SUA cu privire la o amenințare crescută reprezentată de guvernul iranian la adresa unor ținte din Statele Unite luna trecută, chiar în timp ce Casa Albă încerca să minimizeze probabilitatea unui atac, arată un raport al serviciilor de informații ale forțelor de ordine, analizat de Reuters.

În raportul din 20 martie, FBI și alte agenții federale de informații au avertizat că guvernul iranian „reprezintă o amenințare persistentă” pentru personalul și clădirile militare și guvernamentale americane, instituțiile evreiești și israeliene, precum și pentru disidenții iranieni din SUA.

În ciuda acestor avertismente, FBI și Centrul Național de Combatere a Terorismului nu au identificat amenințări generale la adresa publicului american, se arată în raport.

Ce spunea Trump

Președintele SUA Donald Trump a minimizat public posibilitatea unor atacuri iraniene pe teritoriul american, ca răspuns la alte evaluări ale serviciilor de informații din ultimele luni.

Când a fost întrebat în fața Casei Albe, pe 11 martie, dacă este îngrijorat de posibilitatea ca Iranul să comită un atac în SUA, Trump a răspuns: „Nu, nu sunt”.

Președintele republican și-a intensificat retorica în jurul conflictului în această săptămână, afirmând marți că „o întreagă civilizație va muri în această seară” dacă Iranul nu îi îndeplinește cererile, dar amânând ulterior atacul amenințat cu două săptămâni.

Raportul din 20 martie – intitulat „Raport de conștientizare a siguranței publice” – a fost publicat la câteva săptămâni după ce Reuters și alte agenții de știri au relatat că administrația Trump a blocat publicarea unui produs de informații descris în mod similar.

La momentul respectiv, Casa Albă a declarat că se asigură că orice informație este verificată corespunzător înainte de publicare.

„Mass-media nu ar trebui să încerce să semene frică”

„Întreaga administrație Trump lucrează împreună pentru a proteja patria și poporul american – așa cum o face întotdeauna”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, într-o declarație.

„Mass-media nu ar trebui să încerce să semene frică în mod iresponsabil prin relatarea unor memorandumuri individuale ale forțelor de ordine care ar putea să nu aibă un context mai larg”, a spus Jackson.

FBI și Centrul Național de Combatere a Terorismului nu au răspuns imediat la solicitările Reuters de a comenta informațiile.

Ali Karimi Magham, purtător de cuvânt al misiunii iraniene la Națiunile Unite, a refuzat să comenteze.

Americanii de rând se opun războiului

Americanii au avut opinii negative despre război, două treimi dintre ei afirmând că SUA ar trebui să-și încheie rapid implicarea, a arătat un sondaj Reuters/Ipsos realizat luna trecută, ceea ce face ca percepția publică asupra oricărei amenințări să fie deosebit de relevantă.

Raportul FBI din 20 martie a fost obținut prin cereri de acces la documente publice de către organizația non-profit pentru transparență în domeniul securității naționale Property of the People și a fost transmis către Reuters.

Raportul a evidențiat „potențialul de amenințări fizice sporite” la adresa țintelor din SUA din partea guvernului iranian după începerea conflictului.

„Extremiștii violenți cu diverse orientări ideologice, inclusiv cei care se opun SUA sau Israelului, pot considera, de asemenea, acest conflict ca o justificare pentru violență”, se menționează în raport.

Metode folosite de Iran

Raportul menționează că serviciile de securitate iraniene au încercat să răpească și să ucidă cetățeni americani în ultimii ani. Deși se precizează că majoritatea comploturilor din SUA au implicat arme de foc, alte metode au inclus „înjunghieri, atacuri cu mașini, atentate cu bombe, otrăviri, strangulări, sufocări și incendieri”.

Teheranul preferă să folosească agenți cu statut legal în SUA sau cu acces în SUA, se arată în raport. Guvernul iranian a monitorizat în trecut rețelele de socializare, transmisiunile live și aplicațiile de hărți pentru a alege ținte și a evalua măsurile de securitate, se arată în raport, adăugându-se că guvernul a folosit și tactici de hacking, precum e-mailurile de phishing.

Guvernul iranian „a încercat, de asemenea, să atragă victimele în alte țări situate mai aproape geografic de Iran, aproape sigur în scopul răpirii și eventual al execuțiilor”, se menționează în raport.

Raportul a avertizat că oficialii din domeniul aplicării legii ar trebui să rămână vigilenți la posibile amenințări și să împărtășească informațiile relevante cu autoritățile federale.

