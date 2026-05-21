Rapperul Wiz Khalifa, condamnat defintiv în România la închisoare cu executare. Decizia luată de Curtea de Apel Constanța

Curtea de Apel Constanța a respins vineri contestația la executare formulată de Wiz Khalifa împotriva condamnării la 9 luni de închisoare cu executare primită în decembrie anul trecut. Este a treia cale extraordinară de atac formulată de rapperul american, pe care instanțele din România i le-a respins. Pe numele real Thomaz Cameron Jiribr, Wiz Khalifa a fost condamnat după ce la ultima ediție a festivalului Beach Please a fumat un joint pe scenă în timpul spectacolului.

Judecătorii Curții de Apel Constanța au respins ca nefondată contestația la executare formulată de avocați în numele lui Wiz Khalifa, instanța menținând condamnarea de 9 luni de închisoare. Decizia este definitivă.

Prin contestația înaintată Curții de Apel Constanța, Wiz Khalifa a solicitat judecătorilor să constate „nelegalitatea executării pedepsei privative de libertate şi anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii”, potrivit încheierii instanței, consultată de HotNews.

Aceeași instanță a respins pe 26 februarie prima cale extraordinară de atac formulată de rapperul american- o contestație în anulare– împotriva condamnării cu executare. Cererea a fost considerată de curte ca fiind inadmisibilă.

Wiz Khalifa a formulat o a doua cale extraordinară de atac la Înalta Curte de Casație și Justiție, însă fără succes. Pe 7 mai, instanța supremă i-a respins recursul în casație ca fiind nefondat, condamnarea cu executare pentru deținere de droguri în vederea consumului propriu fiind apreciată corectă.

Condamnat cu executare, după ce inițial a primit doar o amendă

Instanța care a decis condamnarea la 9 luni de închisoare cu executare a lui Wiz Khalifa este Curtea de Apel Constanța. Inițial, tribunalul de la malul mării i-a aplicat doar o amendă penală în cuantum de 3.600 de lei.

DIICOT a contestat pedeapsa blândă, iar în apel judecătorii Curții au decis aplicarea unei condamnări de 9 luni.

Instanța a explicat în motivarea condamnării că nu poate dispune suspendarea pedepsei pentru că inculpatul nu își dăduse acordul pentru a presta muncă în folosul comunității în cazul în care era găsit vinovat. Acordul reprezintă o condiție obligatorie prevăzută de lege în cazul suspendării pedepsei.

Curtea de Apel explica în hotărârea privind condamnarea lui Wiz Khalifa și de ce se impune o pedeapsă mai aspră în cazul său: „Acest act de a consuma astfel de substanțe în public, de către o persoană care, prin prisma calității sale de artist internațional și care este de notorietate că deține o influență majoră asupra tinerilor aflați la acel eveniment, reprezintă o conduită ostentativă care amplifică semnificativ pericolul social al infracțiunii”.

Dat în urmărire internațională

Wiz Khalifa a fost dat în urmărire generală de Poliţia Română. Numele și fotografia sa apar pe site-ul Poliţiei Române la categoria Persoane urmărite, întrucât pe numele său există un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru infracţiuni la regimul stupefiantelor.

Incidentul care a dus la condamnarea vedetei americane în România s-a petrecut la ultima ediție a festivalului Beach Please, unde Wiz Khalifa a susținut un concert. În timpul spectacolului el a fumat un joint în fața publicului. Când a coborât de pe scenă, Khalifa a fost ridicat de polițiștii și dus la audieri. Asupra sa, ofițerii antidrog au găsit 18 grame de canabis.

Potrivit legii, în România, cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

În urma episodului de la ”Beach,Please!”, Wiz Khalifa a postat un mesaj în care spunea că nu a dorit să arate prin gestul său nicio lipsă de respect față de autoritățile din România. El a promis că va reveni să concerteze în țara noastră, dar „fără un mare joint data viitoare”.