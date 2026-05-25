Rar anunț al puterii de la Teheran despre Mojtaba Khamenei: Ce răni a suferit liderul suprem al Iranului

Banner cu imaginea ayatollahului Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, afișat în Piața Enghelab din Teheran, pe 11 martie 2026. FOTO: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Un responsabil iranian a calificat luni drept „superficiale” rănile provocate lui Mojtaba Khamenei de atacurile americano-israeliene la începutul războiului, în ceea ce reprezintă o rară o informare din partea puterii despre starea de sănătate a liderului suprem de la Teheran, scrie AFP.

Mojtaba Khamenei, care i-a succedat la vârsta de 56 de ani tatălui său Ali Khamenei, ucis într-o lovitură chiar în prima zi a conflictului, pe 28 februarie, nu a apărut în public de la desemnarea lui pe 8 martie în noua funcție, mulțumindu-se să difuzeze declarații scrise.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a afirmat pe 13 aprilie că acesta este „rănit și probabil desfigurat”.

Mojtaba Khamenei, internat în spital

Luni, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian al Sănătății, Hossein Kermanpour, a dezvăluit că Mojtaba Khamenei a fost internat într-un spital pe 28 februarie, la ora locală 13:00, și plasat „într-o sală de operație, alături de multe alte persoane rănite”.

„În afara rănilor superficiale la față, la cap și la picioare, care nu au necesitat amputarea și nici nu au provocat complicații, nu a avut nimic major”, a adăugat purtătorul de cuvânt, citat de presa de stat iraniană.

„În calitate de medic, cred că nu a fost vorba de răni grave, nicio operație specială nu a fost necesară, în afara unuia sau a două puncte de sutură”, a adăugat Kermanpour, potrivit Agerpres.

Mojtaba Khamenei, care ținea postul Ramadanului la momentul respectiv, a refuzat să reînceapă să se alimenteze până la apusul soarelui, „ceea ce arată starea sa bună de sănătate”, a mai spus acest oficial.

Conform purtătorului de cuvânt, Mojtaba Khamenei a fost externat pe 1 martie.

Pe 7 mai, președintele iranian Massoud Pezeshkian a declarat că a discutat cu liderul suprem timp de două ore și jumătate.

Trei zile mai târziu, televiziunea de stat iraniană a anunțat că șeful comandamentului forțelor armate iraniene, Ali Abdollahi, s-a întâlnit cu Mojtaba Khamenei, care i-a dat „noi directive și orientări pentru continuarea operațiunilor care vizează înfruntarea dușmanului”.