Rară sfidare la adresa lui Trump, în Congresul SUA. Cum a fost forțat votul în favoarea oamenilor acuzați că mănâncă „pisici și câini”

Imagine generată de AI. FOTO: Contul de X al lui Donald Trump Jr.

Camera Reprezentanților din Congresul SUA a oferit joi o rară sfidare la adresa agendei președintelui Donald Trump în materie de imigrație, după ce câțiva republicani s-au alăturat democraților pentru a vota în favoarea prelungirii protecției temporare pentru cei 350.000 de haitieni care trăiesc în Statele Unite, scrie Reuters.

Camera a votat cu 224 de voturi „pentru” și 204 „împotrivă” în favoarea unei legi care permite haitienilor să rămână eligibili pentru statutul de protecție temporară (TPS) timp de trei ani după ce Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS) a pus capăt drepturilor umanitare care le fuseseră acordate.

Legislația se îndreaptă acum către Senatul SUA, dominat de republicani, unde soarta proiectului este incertă.

Însă votul de joi a indicat clar că unii republicani sunt gata să se distanțeze de Casa Albă în această chestiune, în timp ce Curtea Supremă a SUA se pregătește în această lună să decidă dacă va permite administrației Trump să revoce protecțiile împotriva deportării acordate haitienilor.

Zece republicani și un legiuitor independent s-au alăturat democraților în votul pentru această măsură.

Printre alte acuzații aduse imigranților, președintele Donald Trump a afirmat în mod deschis că haitienii „mănâncă pisici și câini”.

TPS este disponibil pentru persoanele a căror țară de origine a suferit o catastrofă naturală, un conflict armat sau un alt eveniment extraordinar. Instrumentul oferă migranților eligibili autorizație de muncă și protecție temporară împotriva deportării.

Parlamentara democrată Ayanna Pressley din Massachusetts a inițiat o manevră procedurală încă din decembrie pentru a grăbi votul Camerei Reprezentanților asupra proiectului de lege, după ce Kristi Noem, șefa de atunci a Departamentului Securității Interne, a luat măsuri pentru a revoca statutul TPS acordat țării Haiti, afectată de violența bandelor.

DHS a decis să pună capăt statutului pentru 13 țări, ca parte a măsurilor dure luate de Trump împotriva imigrației, afirmând că TPS a fost întotdeauna conceput ca un program temporar și nu ca un „program de amnistie de facto”.

Proiectul de lege a ajuns în plenul Camerei Reprezentanților, condusă de republicani, printr-o procedură specială – așa-numita „petiție de exonerare” -, care permite unui număr de 218 sau mai mulți parlamentari să forțeze votul în Cameră, chiar dacă legislația este contestată de președintele Camerei, Mike Johnson, cel care stabilește ordinea de zi în plen.

Având în vedere majoritatea republicană strânsă de 218-213 din Cameră, democrații au folosit acest instrument pentru a obține câteva victorii rare ale partidului minoritar.

Administrația Obama a acordat haitienilor TPS în 2010, după ce un cutremur devastator cu magnitudinea de 7,0 a lovit țara lor. Statele Unite au prelungit în repetate rânduri acest statut, cel mai recent sub administrația Biden, în iulie 2024.

Potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), peste 1,4 milioane de haitieni au fost strămutați din cauza violențelor și a instabilității.

Cu o zi înainte de expirarea măsurilor de protecție sub administrația Trump, un judecător federal a blocat inițiativa administrației. Curtea Supremă a Statelor Unite urmează să audieze, pe 29 aprilie, argumentele privind posibilitatea ca administrația să procedeze la încetarea statutului TPS pentru haitieni, precum și pentru aproximativ 6.100 de sirieni.