Rareș Bogdan, așteptat la audieri la DNA în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos

Europarlamentarul PNL este așteptat astăzi la DNA Iași pentru a da declarații în același dosar în care a fost audiat recent și premierul demis Ilie Bolojan, scrie TVR Info.

Omul de afaceri Fănel Bogos este cercetat pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență. Acesta ar fi încercat să obțină schimbarea din funcție a șefului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui, Mihai Ponea, apelând la persoane cu influență politică, scrie site-ul televiziunii publice.

În urmă cu mai bine de un an, în septembrie 2025, fostul lider PNL Vaslui, Mihai Barbu, i-a facilitat lui Bogos o întâlnire cu Bolojan.

Zilele trecute, liderul AUR, George Simion, a declarat că Bogos a încercat să ajungă și la el prin interpuși.