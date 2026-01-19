Rareș Bogdan spune că unii membri ai conducerii PNL sunt „mai apropiați de USR decât de propriul partid”. „Nu putem sfida oamenii”

Eurodeputatul Rareș Bogdan, fost prim-vicepreședinte al PNL, a acuzat conducerea partidului inclusiv că nu se consultă cu primarii liberali, în ciuda „supărării” și a „disperării” care există în teritoriu, și nu iese „să le explice cetățenilor ce se întâmplă”.

Înaintea ședinței de luni a Biroului Politic Național al PNL de la Vila Lac, potrivit Agerpres, Rareș Bogdan a spus, printre altele, că vrea să știe exact care este relația cu USR, afirmând că unii dintre colegii săi din conducerea PNL sunt „mai apropiaţi de USR decât de propriul partid”.

„Vreau să ştiu de ce nu sunt consultaţi cei 12 primari de municipii de reşedinţă de judeţ şi primari de sectoare, de ce nu sunt consultate asociaţiile asociative pentru că, înţeleg, România trebuie să scadă cheltuielile, România s-a întins mai mult decât i-a fost plapuma”, a declarat Rareș Bogdan.

Liberalul susține că măsurile „dure” de care „are nevoie” țara noastră „uneori pot fi ocolite sau pot fi compensate cu măsuri de investiţii”.

„Vreau să ştiu care este planul, strategia de investiţii a României. Deşi toată lumea aleargă după resurse, după metale, România are metale rare, are terenuri cu metale rare şi cu toate astea nu exploatăm nimic, nici nichelul, nici aurul, nici argintul. Nu ştiu ce facem cu ele, le ţinem pentru ce?”, a adăugat el.

Rareș Bogdan invocă „supărarea” și „disperarea” din teritoriu

El susține că a luat decizia de a participa la ședința de luni după ce a văzut „supărarea” și „disperarea” primarilor și a președinților liberali de consiliu județean.

„Primarii liberali, peste 1.000 de primari liberali avem, dintre care eu am vorbit cu undeva la 180-200, preşedinţi de Consilii Judeţene sunt foarte speriaţi de faptul că, practic, rămân fără cotele defalcate, la unii dintre ei, gândiţi-vă, 40%-60% din buget îl fac cu aceste cote defalcate. Au crescut impozitele, sunt cei care dau piept cu oamenii, sunt cei care stau între oameni”, a adăugat Rareș Bogdan.

Fostul prim-vicepreședinte al PNL a spus că nu a venit „cu gânduri războinice”, ci pentru a cere „lămuriri” din partea actualei conduceri a partidului.

„Vreau să ştiu de ce colegii mei care asigură astăzi conducerea Partidului Naţional Liberal nu ies să le explice oamenilor ce se întâmplă (…) Mi se pare că în momentul ăsta nu vorbeşte nimeni. Nu putem sfida oamenii. Oamenii ne-au dat votul, oamenii aşteaptă şi au aşteptări de la PNL”, a mai declarat europarlamentarul.

„Am fost minţit cu pensiile speciale”

Rareș Bogdan a spus inclusiv că a fost „mințit” în ceea ce privește eforturile de eliminare a pensiilor speciale.

„Am fost minţit cu pensiile speciale şi m-au expus doar pe mine şi după care m-au lăsat de izbelişte şi şi-au bătut joc de scrierea legii. Văd că n-au reuşit nici ei să le taie acum. Nu mai e cazul să tac, voi vorbi în continuare”, a mai declarat el.