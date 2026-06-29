Rareș Bogdan, un nou atac la Ilie Bolojan. „5 decizii-catastrofă prin care a îngropat economia României”

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan invocă, într-o postare pe Facebook, cinci decizii prin care premierul Ilie Bolojan ar fi „îngropat economia”. Bogdan susține că scăderea deficitului a fost doar un artificiu contabil în spatele căreia se ascund înrăutățirea firmelor românești și scăderea veniturilor populației.

Rareș Bogdan pornește de la constatarea că, în mai 2026, inflația a fost de 10,9%, față de 5,5%, în luna mai a anului trecut. „Inflația e de regulă opera guvernelor. Cine vă spune altceva, fură curent”, a comentat europarlamentarul. El menționează cinci „decizii-catastrofă” luate de guvernul Bolojan și prezintă totdată ceea ce ar fi trebuit făcut, în opinia sa.

Înghețarea salariilor, una din „deciziile catastrofă”

Prima „decizie-catastrofă” pe care o invocă europarlamentarul PNL este înghețarea pensiilor și salariilor din sectorul public ceea ce a dus la prăbușirea consumului, cu impact devastator asupra IMM-urilor.

„Marii retaileri și multinaționalele pot rezista unui trimestru de scădere a vânzărilor (dar au fost 3), micul comerciant dă faliment. Efectul austerității: încasările din accize și TVA au scăzut drastic. Colectarea era oricum la pământ. Cu firme închise, statul a pierdut din impozite, CAS, CASS”, scrie Bogdan.

El susține că guvernul ar fi trebuit să se axeze pe combaterea marii evaziuni, a rețelelor de contrabandă și pe digitalizarea ANAF.

„Pistolul la tâmplă prin scăderea drastică a pragului de impozitare pentru microîntreprinderi și eliminarea facilităților fiscale. Efect? Valul masiv de închideri, insolvențe, suspendări (circa 100.000 de firme) sau trecerea în zona gri”, este „decizia-catastrofă 2”.

Bogdan susține că pragul trebuia coborât gradual, într-o perioadă de 3-5 ani, concomitent cu introducerea unei grile de bonificații (de exemplu, pentru reinvestirea profitului în utilaje sau digitalizare).

„A transformat taxele locale într-o bâtă”

A treia decizie care i se impută lui Ilie Bolojan este tăierea cheltuielilor de funcționare a statului prin blocarea plăților către furnizori.

„Dacă statul își reglează pe hârtie deficitul, transferând arieratele, nu înseamnă risc de faliment? Nu al statului, ci al firmelor. Al statului e foarte probabil să urmeze, dacă agențiile de rating ne coboară la „junk” și nu ne mai finanțează nimeni. Deja plătim 1 mld euro pe lună dobânzi”, argumentează Rareș Bogdan. În schib, guvernul ar fi trebuit să introducă un sistem de compensare reciprocă a datoriilor dintre stat și companii, dacă s-ar fi realizat o platformă digitală unică.

„Decizia-catastrofă 4” ar fi lipsa de stimulare a capitalului românesc, mai ales în folosirea banilor europeni. Astfel, guvernul Bolojan ar fi trebuit să spargă proiectele mamut în loturi mai mici, care să permită și companiilor românești mai mici să liciteze pentru obținerea contractelor.

În fine, ultima decizie catastrofală ar fi reprezentată de către majorarea considerabile a taxelor locale pe clădiri nerezidențiale și terenuri economice, ceea ce a crescut costurile fixe de funcționare a afacerilor de proximitate.

„În loc să transforme taxele locale într-o bâtă, trebuia să-i stimuleze și pe alții să facă afaceri. Scutiri temporare pentru IMM-urile noi sau cele cu profit mic, bonusuri dacă fac investiții în eficientizarea energetică. Fiscalitatea locală nu trebuie să fie un pumn în cap, ci magnet pentru capitalul autohton”, indică Rareș Bogdan.

Un critic virulent al lui Bolojan

Europarlamentarul a lansat o serie de atacuri virulente la adresa președintelui PNL Ilie Bolojan, după ce partidul a respins învestirea guvernului Adrian Veștea. Unul dintre aceste atacuri a avut loc pe 21 iunie, în ziua în care PNL își aleagea noua conducere.

„Omoară cu bună știință PNL, cum a omorât, din nepricepere strigătoare la cer pe chestiuni de macroeconomie si refuzul investițional non-german, economia României în ultimul an”, susținea europarlamentarul care îi mai reproșa lui Bolojan un mod de conducere dictatorial al partidului și deriva ideologică a partidului către ideile progresiste.

De asemenea, pe 24 iunie, Bogdan critica decizia partidului privind un posibil sprijin la învestire, cu condiții, pentru un guvern minoritar al PSD, în condițiile în care anterior PNL a respins ideea unui guvern conduse de un premier liberal, Adrian Veștea.

„Ipocrizie fără margini. Dai vot unui pesedist, dar acum două zile ai blocat un liberal. Sancționați pentru pact de guvernare cu social-democratii deoarece țara avea și are nevoie urgent de un Guvern, iar noi susțineam un premier PNL, un vicepremier PNL și 5 miniștri liberali, care se angajau să continue lupta cu deficitul și să facă reforme, iar acum ce să vezi? Bolojan și camarila slugilor anunță că PNL va vota un guvern PSD, exclusiv PSD, cu premier PSD… !!!!! Tare, nu? Pe Bolojan și pe cei ce vor vota acest Guvern cine îi sancționează?”, argumenta Rareș Bogdan.