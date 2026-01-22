Răspuns din Groenlanda pentru Trump: „Nu suntem o bucată de gheață. Suntem ființe umane. Avem copii care se tem acum de SUA”

Oameni care se opun politicii președintelui american Donald Trump față de Groenlanda protestează în fața consulatului SUA din Nuuk, Groenlanda, pe 17 ianuarie 2026. FOTO: Evgeniy Maloletka / AP / Profimedia

Amenințările președintelui SUA i-au tulburat pe locuitorii din Groenlanda, care au insistat în mai multe rânduri că nu își doresc să facă parte din SUA, scrie NBC.

Discursul lui Donald Trump de la Davos, în care președintele SUA cerut insistent Groenlanda, „o bucată de gheață”, i-a zguduit pe unii dintre locuitorii insulei arctice, chiar dacă liderul de la Casa Albă a susținut că nu intenționează să folosească forța.

Într-o discuție cu televiziunea americană NBC, Tillie Martinussen, fostă membră a parlamentului Groenlandei, s-a declarat indignată de remarcile lui Trump.

„Nu suntem doar o bucată de gheață”, a spus ea. „Suntem ființe umane. Avem aici persoane în vârstă care sunt foarte speriate în acest moment. Avem copii care se tem de Statele Unite”, a adăugat ea.

Martinussen a spus că unii groenlandezi au fost atât de panicați de Trump încât au început să adune provizii de urgență, iar vânătorii „și-au scos puștile” și s-au pregătit să se apere împotriva eventualilor invadatori.

Indiferent ce se va întâmpla, oamenii care vedeau Statele Unite ca pe un prieten vor considera acum această țară ca pe un posibil invadator „în care nu se mai poate avea încredere”, a spus Martinussen.

Alții au reacționat subliniind că nu vor să fie parte a SUA.

„Nu vrem să fim americani”, a spus pentru NBC Parnûna Motzfeldt, adăugând că Groenlanda „nu este de vânzare”, un sentiment care a devenit un slogan. „Vrem doar să fim groenlandezi”, a adăugat ea.

Jens Erik Kjeldsen, un tâmplar pensionat care a protestat în fața Consulatului SUA din Nuuk, în ciuda temperaturilor extrem de scăzute, și-a exprimat temerea că Trump „încearcă să cumpere lumea sau să o cucerească cu puterea sa”.

Un acord

În cadrul unei lungi declarații la summitul de la Davos, Trump a afirmat miercuri că nu intenționează să „folosească forța” pentru a cuceri Groenlanda. Dar a cerut negocieri pentru achiziționarea insulei.

Europa, a spus el, are „o alegere”: „Puteți spune da, și vom fi foarte recunoscători, sau puteți spune nu, și nu vom uita”.

Ulterior, Trump și secretarul general al NATO Mark Rutte au anunțat un acord pentru a pune capăt crizei.

Rutte nu a intrat în alte detalii privind acordul-cadru, dar The New York Times și Axios au scris anterior, citând surse de rang înalt familiarizate cu discuțiile că planul discutat, care nu este finalizat, ar putea permite SUA să construiască noi baze militare pe insulă și să stabilească „zone de apărare”, pe care le va controla.

Ce a spus Danemarca după ultima rundă de discuții privind Groenlanda

Danemarca a salutat detensionarea situației. Ministrul de externe al Danemarcei a declarat că speră ca discuțiile să abordeze preocupările lui Trump cu privire la Groenlanda.

„Ceea ce este important pentru noi este să încheiem acest proces într-un mod care să respecte poporul groenlandez”, a spus el.

Prim-ministra daneză Mette Frederiksen a declarat și ea joi că Danemarca și Groenlanda vor continua să poarte un dialog constructiv privind securitatea în Arctica, cu condiția ca acest lucru să se facă cu respectarea integrității teritoriale a țării sale.

Frederiksen a spus că NATO este pe deplin conștientă de poziția Danemarcei și că a fost informată că discuțiile lui Rutte nu au vizat suveranitatea țării sale.

„Securitatea în Arctica este o chestiune care privește întreaga alianță NATO. Prin urmare, este bine și firesc ca aceasta să fie discutată și între secretarul general al NATO și președintele Statelor Unite”, a declarat Frederiksen într-un comunicat.

Ea a avertizat însă: „Regatul Danemarcei dorește să continue dialogul constructiv cu aliații cu privire la modul în care putem consolida securitatea în Arctica, inclusiv Golden Dome al Statelor Unite, cu condiția ca acest lucru să se facă cu respectarea integrității noastre teritoriale”.

Proteste în Groenlanda

Mii de manifestanți, printre care și prim-ministrul groenlandez Jens-Frederik Nielsen, s-au adunat sâmbătă în centrul orașului Nuuk, capitala Groenlandei, pentru a denunța ambițiile teritoriale ale lui Donald Trump.

Sub o ploaie măruntă, protestatarii din Nuuk – printre care și șeful guvernului, urcat pe un morman de zăpadă și fluturând steagul Groenlandei – purtând șepci cu inscripția „Make America Go Away” („Faceți Statele Unite să plece”, o parodie a sloganului MAGA), se legănau în ritmul cântecelor tradiționale inuite, a observat un jurnalist al agenției France Presse prezent la fața locului.