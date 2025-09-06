„Răspuns eficient”. Distrugătorul cu rachete ghidate Brisbane si fregata Ville de Quebec, urmărite de armata chineză într-o strâmtoare strategică

Fotografie ilustrativă cu distrugătorul australian Brisbane lansând o rachetă de croazieră Tomahawk în largul coastei de vest a SUA. Sursă foto: Handout / AFP / Profimedia

Armata chineză a declarat sâmbătă că forțele sale au urmărit și avertizat o navă de război canadiană și una australiană, care navigau prin strâmtoarea Taiwan, într-o mișcare pe care a condamnat-o ca fiind o „provocare”, informează Reuters și AFP.

Comandamentul Teatrului de Est al Armatei Populare de Eliberare a declarat că navele, fregata canadiană Ville de Quebec și distrugătorul australian cu rachete ghidate Brisbane, erau implicate în „provocări și tulburări”.

Forțele aeriene și navale chineze au urmărit și avertizat cele două nave și „au răspuns eficient”, a declarat comandamentul într-un comunicat.

„Pe 6 septembrie, fregata canadiană Quebec și distrugătorul australian Brisbane au trecut prin strâmtoarea Taiwan, ceea ce este problematic și provocator”, a declarat colonelul Shi Yi, purtătorul de cuvânt al armatei chineze pentru comandamentul estic.

Armata chineză „a supravegheat întregul lor itinerar prin mijloace maritime și aeriene, controlând eficient situația”, a adăugat el.

„Acțiunile Canadei și Australiei transmit un mesaj greșit și sporesc riscurile de securitate”, a mai declarat el, adăugând că forțele armate chineze „rămân în permanență în alertă, veghind asupra suveranității naționale, securității, precum și asupra păcii și stabilității regionale”.

Reuters a solicitat un punct de vedere din partea forțelor armate canadiene și australiene, însă nu a primit până la publicarea acestei știri.

Ziarul chinez Global Times, susținut de stat, a relatat sâmbătă dimineață despre misiune.

Ministerul Apărării din Taiwan a declarat într-un comunicat că urmărește îndeaproape activitatea din strâmtoare și „trimite forțe aeriene și navale adecvate pentru a asigura securitatea și stabilitatea” căii navigabile, care separă China comunistă de insula democratică Taiwan.

Marina americană și, ocazional, nave din țări aliate precum Canada, Marea Britanie și Franța tranzitează strâmtoarea, pe care o consideră o cale navigabilă internațională, aproximativ o dată pe lună.

Taiwanul o consideră, de asemenea, o cale navigabilă internațională. China, care consideră Taiwanul ca fiind al său, afirmă că această cale navigabilă strategică face parte din apele sale teritoriale.

Guvernul Taiwanului respinge pretențiile teritoriale ale Beijingului.

În ultimii cinci ani, China a intensificat presiunea militară asupra insulei, inclusiv prin organizarea de exerciții militare în apropierea Taiwanului. China consideră Taiwanul ca fiind una dintre provinciile sale, pe care nu a reușit să o unifice cu restul teritoriului său de la sfârșitul războiului civil chinez din 1949.