Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul va susține majorarea pensiilor la discuțiile despre bugetul pentru anul 2027.

Grindeanu a fost întrebat, într-un interviu care urmează să fie difuzat de Digi24 joi seară, dacă este „o garanție sau o promisiune din partea PSD că vor crește pensiile anul viitor”.

„Da. Fără nuanțe, da. Avem o lege pe care trebuie să o punem în aplicare și PSD asta va susține, și asta va susține când vom discuta despre buget. Fără, să spunem, nuanțe”, a răspuns liderul PSD.

El a adăugat că „majoritatea covârșitoare” a pensionarilor din România „sunt cei care au pensii mici și mijlocii”.

„Treceți în dreptul PSD 100% majorarea pensiilor”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă poate cineva să încurce acest plan, Grindeanu a răspuns: „Nu, cred că nimeni nu vrea să încurce”.

Ce spuseseră premierul și ministrul Muncii despre creșterea pensiilor

La începutul săptămânii, premierul Luca Niculescu a declarat că pensiile vor crește în 2027.

„Bugetul va fi gata până la finalul acestui an, așa cum ne-am angajat”, a spus Niculescu, după ce a participat la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, potrivit Agerpres.

În acest context, el a fost întrebat dacă garantează o creștere a pensiilor cu 7,3% în anul care vine. „Garantez că vor crește pensiile”, a răspuns Luca Niculescu.

Pe 10 noiembrie, la B1 TV, ministrul PSD al Muncii a invocat un procent de creștere a pensiilor de 7,3%.

„Eu cred că sunt multe șanse ca acesta să fie procentul (7,3%), pentru că eu cred într-o înțelegere comună în interiorul Guvernului a situației dificile în care se află cei mai mulți dintre pensionari. În acești doi ani în care punctul de pensie a fost înghețat, totuși, inflația a afectat destul de grav puterea de cumpărare a pensionarilor și efectele economice se văd”, a spus ministrul Florin Manole.