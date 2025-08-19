Răspunsul Europei pentru Putin? Cum poate fi privită reuniunea crucială de la Casa Albă, după avertismentul transmis la summitul din Alaska

Președintele american Donald Trump îi însoțește pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și pe liderii europeni la o fotografie de grup în timpul întâlnirii multilaterale de la Casa Albă din Washington, DC, pe 18 august 2025. FOTO: Aaron Schwartz / UPI / Profimedia

Stând alături de președintele Donald Trump, vineri, în Alaska, liderul rus Vladimir Putin a avertizat Ucraina și țările europene să nu „pună bețe în roate” la ceea ce el a numit un progres important. Aceasta a fost o încercare clasică de a diviza alianța militară occidentală, notează CNN într-o scurtă analiză publicată imediat după întâlnirile de luni din SUA.

Reuniunea de luni de la Casa Albă a fost răspunsul Europei. A fost un moment istoric, care a trezit ecouri ale marilor reuniuni ale aliaților ce au pus capăt celui de-al Doilea Război Mondial.

Liderii europeni au lăsat totul baltă și s-au grăbit să ajungă la Washington, alarmați de ceea ce s-a întâmplat în Alaska, summit care le-a întărit îndoielile cu privire la constanța unui președinte american ce a criticat frecvent NATO.

Dar așa trebuie să funcționeze Occidentul, notează postul american de televiziune.

Fiecare lider european căruia Trump i-a dat cuvântul a abordat o problemă separată. Președintele francez Emmanuel Macron a spus că summitul tripartit propus de Trump cu Putin și Zelenski ar trebui să aibă un al patrulea participant – Europa.

Cancelarul german Friedrich Merz a insistat pentru încetarea focului pe care Putin a refuzat-o, cu acordul lui Trump.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a ridicat problema importanței garanțiilor de securitate pentru Ucraina, după modelul clauzei de apărare reciprocă din tratatul NATO (celebrul articol 5).

Conform postului american, a fost o remarcabilă demonstrație de unitate din partea liderilor de pe întreg spectrul ideologic, de la centriști liberali, precum Macron, până la prim-ministrul conservator populist italian Giorgia Meloni. Marea Britanie, care a părăsit UE, a rămas fermă alături de partenerii săi de peste ocean.

Oaspeții lui Trump au părut foarte bine pregătiți și au dat dovadă de o sinergie pe care un bloc atât de divers nu o manifestă aproape niciodată.

Vizitatorii lui Trump au afirmat că acesta a mers mai departe decât oricine în eforturile sale de pace. Ei s-au străduit să construiască o justificare politică și chiar emoțională pentru ca un președinte flexibil să rămână angajat pe termen lung în favoarea unei păci cu adevărat juste, și nu a celei dorite de Putin.

Nimic din toate acestea nu va putea depăși diferențele aparent ireconciliabile dintre Rusia și Ucraina. Dar putem fi siguri că Putin a urmărit totul, mai scrie CNN.