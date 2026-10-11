Răspunsul la această întrebare îți poate salva măcar 200 de lei din buzunar: Ai voie sau nu cu bicicleta în parcurile din București?

Un bucureștean care a făcut o plimbare cu bicicleta prin Parcul Carol a fost amendat cu 200 de lei, dar pentru că lucrurile s-au complicat, a ajuns să fie sancționat cu încă 2.000 de lei. Totuși, mersul cu bicicleta nu este complet interzis în toate parcurile din Capitală, dar există anumite condiții.

Bicicletele au voie să circule în parcurile din București doar pe pistele special amenajate, dacă acestea există, altfel circulația bicicletelor este interzisă.

„În parcurile din București, se poate circula cu bicicleta normală doar acolo unde există piste special amenajate și în condiții care să nu pună în pericol oamenii aflați în parc la acel moment. Cadrul legal pentru acest lucru este dat de H.C.G.M.B. nr. 304/2009 modificată prin H.C.G.M.B. nr. 458/2025. De câte ori întâlnesc bicicliști, polițiștii locali aflați în patrulare în parcurile municipale îi informează pe aceștia despre ce prevede legea și solicită respectarea ei”, se arată într-un răspuns transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.

Nici copiii nu au voie cu bicicleta în parc dacă nu sunt piste

Legislația locală nu exceptează nici copiii de la această regulă și, teoretic, accesul cu bicicleta în parcuri nu este permis nici pentru ei.

„Legislația în vigoare (HCGMB nr. 304/2009, cu modificările și completările aduse prin HCGMB nr. 458/2025) nu stabilește o excepție în funcție de vârstă pentru copiii care circulă cu bicicleta în parc. Bicicletele nemotorizate pot fi folosite pe pistele special amenajate. În ceea ce privește rolele, legislația actuală nu prevede o interdicție expresă privind utilizarea acestora”, se arată în răspunsul Primăriei Capitalei.

Până în prezent, Poliția Locală a Municipiului București a dat pe această speță 91 de sancțiuni, marea lor majoritate fiind avertismente scrise sau verbale. Nici accesul cu bicicletele și trotinetele electrice nu este permis în parcuri. Comparativ, pentru nerespectarea prevederii, Poliția Locală a Municipiului București a aplicat 140 de sancțiuni persoanelor surprinse că mergeau pe acest tip de vehicul electric în parcurile municipale.

Copiii sub 14 ani nu au voie să circule cu bicicleta pe drumurile publice, doar pe drumurile cu circulație redusă sau pe pistele special amenajate, accesul pe drumurile publice cu trafic intens fiind permis doar celor care au împlinit vârsta de 14 ani, potrivit Codului Rutier.

Doar câteva parcuri au piste de bicicletă în București

Problema este că în parcurile din București sunt amenajate doar câteva piste pentru biciclete. De exemplu, în parcurile Cișmigiu, Carol, Tineretului și Circului nu există deloc piste de biciclete. În Herăstrău sunt câteva, iar în Parcul IOR, pista de pe malul lacului a fost desființată și s-a făcut una în jurul parcului. Parcul Drumul Taberei și Parcul Liniei mai au piste pentru biciclete, accesul bicicletelor fiind permis și pe digul de la Lacul Morii.

Bucureștiul are doar 25 km de piste de biciclete funcționale

Potrivit Masterplanului Velo al Municipiului București, orașul are aproximativ 56 km de piste de biciclete, dintre care doar 25 km asigură condiții corespunzătoare de funcționare, restul necesitând reabilitare sau modernizare.

Distribuția rețelei existente este neuniformă între sectoare: Sectorul 1 dispune de circa 13,5 km de trasee (majoritatea neconforme), Sectorul 2 are aproximativ 8 km, Sectorul 3 are aproximativ 9 km, Sectorul 4 are circa 7 km (în mare parte piste pe trotuar comun), Sectorul 5 are aproximativ 6 km, iar Sectorul 6 are aproximativ 12 km, în special în zona Lacului Morii și pe Bd. Iuliu Maniu. Mai mult, acestea nu sunt conectate, astfel că se termină brusc și nu ai continuitate.

Povestea bucureșteanului amendat în cele din urmă cu 2.200 de lei

La începutul lunii iulie, MS a plecat cu bicicleta la muncă, ca aproape în fiecare dimineață în ultimii ani, traversând Parcul Carol.

„Era dimineață, la 7.30, plecam la muncă, în zona Casei Poporului. În parc erau 9 polițiști, trei polițiști locali pe partea dreaptă, trei polițiști pe partea stângă și trei polițiști la ieșirea din parcul Carol, în zona Mausoleului. Erau mai mulți bicicliști care treceau prin parc. Pe primul l-au lăsat să treacă, iar la mine a strigat, stai, eu aveam căștile în urechi, el a ieșit de după un copac, era îmbrăcat în polițist de la circulație, și-a înfipt mâna în ghidonul meu și m-a oprit, într-un fel brutal și abuziv. Puteam eu să mă dezechilibrez, să cad cu capul de asfalt”, povestește cetățeanul pentru HotNews.

MS spune că polițistul i-a cerut actele, dar nu le avea. În plus, i s-a părut ciudat ce caută un polițist de la rutieră în parc.

„I-am spus că nu prezint actele unui impostor ca tine. Nu are ce să caute un polițist de la circulație într-un parc public îmbrăcat în toată uniforma. Între timp au mai apărut doi agenți. Erau îmbrăcați diferit, unul cu cămașă bleu și pantaloni bleumarin, iar ceilalți doi, unul avea pantaloni negri, unul avea pantaloni de stradă, adică blugi, unul avea o cămașă scurtă, unul avea un tricou cu mânecă lungă. Și zic, cum să-mi dau eu seama că voi sunteți polițiști locali, când sunteți îmbrăcați în altă culoare, la care ei mi-au arătat toți trei niște insigne, păreau de pe Temu. Le-am spus asta și am cerut să-mi arate legitimațiile, dar au refuzat”, a explicat bărbatul.

Foto: Hotnews

Acesta susține că i s-a părut ceva ciudat și a sunat la 112 ca să ceară ajutor.

„Am stat o jumătate de oră, după ceas, ca să vină un echipaj de la Secția 14, uite lor. Toți trei ofițerii erau îmbrăcați corect, aveau o cameră pe ei, de filmat, tot. M-au întrebat care e problema, le-am spus că acești impostori nu se legitimează și să-mi spună de ce m-au oprit. Abia atunci unul dintre polițiști a scos legitimația, că ceilalți doi nu aveau legitimații la ei, dar au zis că ei sunt în parc, acolo”, povestește cetățeanul.

În final, cetățeanul a primit două amenzi, una de 200 de lei pentru că a mers cu bicicleta în parc, deși nu erau piste, și una pentru că a sunat la 112 fără să-i fie pusă viața în pericol. A primit încă o amendă de 2.000 de lei.

Cetățeanul spune că a plătit cele două amenzi, însă le-a contestat în instanță.

„Am spus la mențiuni că nu există indicatoare care să interzică accesul cu bicicleta în parc. M-au și amendat greșit, pe articolul care prevede amendă pentru pescuitul în parc, deși eu eram cu bicicleta. Am contestat ambele amenzi în instanță”, a povestit cetățeanul

HotNews a solicitat Primăriei Capitalei lămuriri legate de acuzațiile de abuz făcute de cetățean. Răspunsul primit este unul sec.

Ce spune Primăria Capitalei

„Cu privire la fapta reclamată de cetățean, precizăm că acesta a refuzat legitimarea și a fost sancționat de polițiștii locali. După ce a apelat numărul unic de urgență 112, la fața locului a venit un echipaj de la Poliția Română, care a concluzionat că polițiștii locali au procedat legal, declinându-și calitatea și identitatea. Mai mult, agenții au menționat că există posibilitatea ca persoana să fie sancționată și de aceștia, pentru alarmarea nejustificată a forțelor de ordine”, se arată în răspunsul Primăriei Capitalei.

Niciun semn de interzis la intrările principale

Reporterul HotNews a fost în Parcul Carol pentru a verifica dacă există panouri la intrările în parc care să informeze cetățenii că nu au voie cu bicicleta.

La intrările principale nu se află niciunul.

Am găsit un singur panou la intrarea de lângă Arenele Romane. Pe acesta se arată că este interzis accesul cu bicicleta și cu rolele în parc. Primăria Capitalei recunoaște că este o problemă.

„În anul 2024 Administrația Domeniului Public a Municipiului Bucureşti a amplasat panou de informare, la intrarea în Parcul Carol I din direcția Arenele Romane. Referitor la panoul din Parcul Carol, există neconcordanțe între informațiile afișate pe unele dintre panourile existente și prevederile actuale. ADP București este în proces de actualizare a panourilor informative, astfel încât acestea să fie adaptate legislației în vigoare”, se mai arată în răspuns.