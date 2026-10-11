Skip to content
Actualitate

Răspunsul la această întrebare îți poate salva măcar 200 de lei din buzunar: Ai voie sau nu cu bicicleta în parcurile din București?

Catiușa Ivanov
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Un bucureștean care a făcut o plimbare cu bicicleta prin Parcul Carol a fost amendat cu 200 de lei, dar pentru că lucrurile s-au complicat, a ajuns să fie sancționat cu încă 2.000 de lei. Totuși, mersul cu bicicleta nu este complet interzis în toate parcurile din Capitală, dar există anumite condiții.

  • Condițiile care reglementează mersul cu bicicleta prin parcuri nu vizează doar adulții, ci și copiii. Așa că trebuie să fiți atenți când ieșiți la plimbare cu cei mici.
  • De la finalul anului trecut și până la finele lui septembrie 2026, Poliția Locală a dat aproape 100 de sancțiuni pentru folosirea bicicletelor în parcuri.
  • În cazul folosirii trotinetelor electrice, numărul sancțiunilor a fost chiar mai mare.
  • Puteți deveni membru al HotNews Premium, dacă doriți să sprijiniți jurnalismul independent și – să nu ne ferim de cuvinte – dacă doriți să susțineți o presă europeană.  
  • Nu «cumpărați» o lună sau un an de abonament, ci contribuiți la un serviciu de vigilență publică de care beneficiem în comunitățile noastre, indiferent de opțiunile politice diverse