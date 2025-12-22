Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă vor fi dați oameni afară de la stat. „Nu trebuie să ne ascundem de asta” / Condițiile puse pentru ca taxele să nu crească

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, luni, la Antena 3, că măsurile stabilite de coaliție pentru reducerea cheltuielilor în administrația publică vor „implica în anumite locuri inclusiv reduceri de personal”, pentru că în 2026 „toate autoritățile vor trebui să își facă un audit al schemei de personal”.

Întrebat dacă „vor fi oameni dați afară în perioada următoare”, premierul a răspuns: „În cursul anului viitor, ceea ce am stabilit, să reducem cheltuielile în administrație, va implica în anumite locuri inclusiv reduceri de personal. Nu trebuie să ne ascundem de asta”.

„În fapt, anul viitor, toate autoritățile vor trebui să își facă un audit al schemei de personal și să vadă dacă într-adevăr avem personal în plus, dacă anumite posturi sunt perfect justificate sau nu, și, în acest context, ei au două posibilități: sau să verifice sistemul de sporuri, sistemul de distribuție a acestui personal, unde este alocat, cum este alocat, sau acolo unde în mod cert și indubitabil există personal excedentar trebuie făcute reducerile de personal”, a explicat Ilie Bolojan.

El a atras atenția că „fiecare salariu care este plătit în sectorul public în mod nejustificat înseamnă niște bani în minus de la investiții, de la sănătate, de la educație și înseamnă servicii mai puține pentru cetățenii noștri”.

Ce a spus despre taxe

Premierul a fost întrebat dacă promite că taxele nu vor crește în 2026.

„Dacă Guvernul și Parlamentul păstrează ceea ce am stabilit, atunci, așa cum am constatat în această lună, la sfârșitul lunii noiembrie am avut un deficit care ne garantează că la final de decembrie respectăm ținta de 8,4%, dacă aceste măsuri care au fost stabilite sunt dublate de economiile pe care, așa cum am anunțat, trebuie să le facem, de o disciplină bugetară, atunci, cu siguranță, anul viitor nu mai trebuie crescute niciun fel de taxe”, a răspuns Ilie Bolojan.

„Dacă nu facem acest lucru, și nu trebuie să ascundem asta, ceea ce am făcut anul acesta, practic am scos România dintr-o fundătură, înseamnă că în loc să ne ducem într-o direcție normală, mai devreme sau mai târziu, vom ajunge din nou ca aceste datorii, ca cheltuielile mari pe care le avem din nou să doboare veniturile și să ajungem din nou într-o asemenea situație”, a continuat premierul.