Răspunsul lui Kelemen Hunor, întrebat cui i-a dat „şah-mat” George Simion la votul pentru Guvernul Veştea

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a explicat, marți, la cine s-a referit atunci când a spus, luni seară, la votul de învestitură pentru Guvernul Veștea, că liderul AUR a dat „șah și mat”.

Kelemen Hunor a spus, în plenul reunit, că există „un singur om care astăzi a câştigat, iar talentul trebuie recunoscut”: „Felicitări, George Simion, ai dat şah şi mat!” Liderul UDMR a spus, îngrijorat, că „se termină o epocă”.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost întrebat la Palatul Cotroceni cui i-a dat şah-mat George Simion, la votul de luni seară pentru învestirea guvernului Veştea.

„Tuturor. Toată lumea a primit şah-mat”, a răspuns preşedintele UDMR, marți, întrebat de jurnaliști, după consultările de la Cotroceni, cui i-a dat șah-mat George Simion.

„Unii aşteptau să treacă guvernul, alţii, din alte motive. Deci, asta este viaţa. Trebuie să recunoşti când primeşti şah-mat. Deci nu este o laudă, nu este ceva la adresa lui George Simion, pur şi simplu trebuie să recunoşti. Asta s-a întâmplat. Până în ultima clipă a jucat şi i-a ţinut, mai ales pe cei care aşteptau voturile lor, într-o oarecare tensiune. Asta e”, a afirmat Kelemen Hunor, citat de News.ro.

El a mai spus că, în opinia sa, Adrian Veştea nu ar fi trebuit să răspundă la chemarea de luni a lui George Simion, de a merge pentru discții la sediul AUR.