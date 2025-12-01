Răspunsul lui Nicolas Maduro la ultimatumul dat de Donald Trump: „Nu vrem pacea sclavilor”

Președintele Venezuelei Nicolas Maduro a afirmat, luni, în timpul unei manifestații la Caracas, unde s-au adunat mii de susținători, că va refuza „pacea sclavilor”, în contextul în care dislocarea de forțe militare în Caraibe pune țara „la încercare”, informează AFP.

„Noi vrem pacea, dar o pace cu suveranitate, egalitate, libertate! Nu vrem pacea sclavilor, nici pacea coloniilor!”, a spus Nicolas Maduro, în timp ce președintele american Donald Trump a convocat o reuniune a Consiliului de Securitate Națională pentru a discuta despre Venezuela.

„Am trăit 22 de săptămâni de agresiuni care poate fi considerată terorism psihologic, 22 de săptămâni care ne pun la încercare. Poporul Venezuelei și-a demonstrat dragostea de patrie”, a mai spus Maduro

„Poți să te salvezi pe tine și pe cei apropiați ție, dar trebuie să părăsești țara acum”, i-a spus Trump lui Maduro într-o discuție telefonică de acum zece zile, potrivit unor surse citate de cotidianul american Miami Herald. SUA dau semne că se pregătesc pentru lovituri terestre în Venezuela, deși este neclar cât de amplă va fi o eventuală campanie militară.

Donald Trump i-a dat lui Nicolás Maduro un ultimatum, cerându-i să renunțe imediat la putere, un mesaj transmis în timpul recentei lor convorbiri telefonice.

Liderul autoritar al Venezuelei a refuzat, cerând o „amnistie globală” pentru el și aliații săi, scrie Miami Herald.

Duminică, președintele SUA a confirmat că discuția a avut loc, declarând reporterilor: „Nu aș spune că a decurs bine sau rău, a fost o convorbire telefonică”.

Conversația s-a desfășurat pe fondul semnalelor tot mai clare că administrația Trump pregătește o fază mai agresivă a operațiunilor împotriva așa-numitului Cartel de los Soles din Venezuela, care, potrivit Washingtonului, este condus de Maduro și alți înalți oficiali.

Joi, președintele Trump a anunțat că acțiunile militare ale SUA – care până acum s-au concentrat pe scufundarea ambarcațiunilor rapide suspectate de transportul de droguri în Caraibe – se vor extinde în curând pe teritoriul venezuelean.

Adresându-se militarilor în timpul unei convorbiri telefonice de Ziua Recunoștinței, el a spus că forțele armate americane vor începe „foarte curând” operațiuni terestre pentru a perturba ceea ce el a descris ca fiind rețelele venezuelene de trafic de droguri.