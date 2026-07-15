Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat dacă va fi învestit un nou Guvern până în septembrie

„E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide”, a afirmat președintele Nicușor Dan, miercuri, în cadrul unor declarații de presă după ce a participat la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est de la Kiev.

Întrebat de reporteri cât de fezabil este scenariul instalării unui nou Guvern până la începutul lunii septembrie, șeful statului a spus că nu vrea să facă predicții, dar că speră că actuala criză politică de la București va fi soluționată „în cursul acestei veri”.

„Eu cred că românii așteaptă. Aseară, venind aici, am avut discuții cu reprezentanți din autoritățile din Suceava și îmi spuneau că interacțiunea lor cu oamenii este că oamenii așteaptă, vor odată pentru totdeauna să se termine incertitudinea asta ca să poată să își facă planuri de viață pentru ei, familiile lor. Deci e nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului s-a întâlnit luni la Cotroceni cu liderii fostei coaliții, însă partidele nu au ajuns la un acord pentru deblocarea crizei politice.

România nu are un guvern cu puteri depline din data de 5 mai, de când cabinetul condus de liberalul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR, după decizia social-democraților de a-i retrage sprijinul politic.

Nicușor Dan: „Nu cred că e nevoie de consultări formale”

Președintele a precizat că deja există discuții între el și partide și că, în opinia lui, nu este necesară convocarea unor noi consultări formale.

„Fiecare dintre noi, și eu cu partidele, și partidele între ele, discutăm. Nu cred că e nevoie de consultări formale. E nevoie de discuții, care există, numai că, din păcate, retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiul de negociere – și aici, din nou, ne întoarcem la rolul social al politicianului, care rol social este să aibă o disponibilitate la compromis astfel încât fiecare pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul să găsească acea cale care să fie optimă”, a mai declarat Nicușor Dan.