Răspunsul lui Sorin Grindeanu când a fost întrebat de întâlnirea dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene, dat în urmărire internațională

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat miercuri de HotNews, într-o conferință de presă la Parlament, cum vede întâlnirea dintre Marcel Ciolacu, fost șef PSD, și Ionel Arsene, condamnat penal definitiv și urmărit internațional.

HotNews a publicat astăzi fotografii de la întâlnirea a doi președinți de Consilii Județene – unul activ, Marcel Ciolacu, și celălalt „fost”, Ionel Arsene – care au petrecut câteva zile împreună la Villa Cortine Palace, hotel de lux de pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei.

Într-o conferință de presă la Parlament, Sorin Grindeanu a fost întrebat despre această întâlnire din luna iunie.

Întrebare: Sunteți președintele PSD, dl. Ciolacu este lider PSD, președintele CJ Buzău, vi se pare firească o astfel de întâlnire?

Grindeanu: Este președinte CJ Buzău pentru că a fost ales și nu pentru că a fost numit. Marcel Ciolacu v-a răspuns și vă va răspunde la toate întrebările, nu am ce să comentez în plus.

– Dumneavoastră v-ați fi așezat la masă cu o persoană condamnată, care încă figurează pe lista persoanelor urmărite?

– Legat de ce face fiecare dintre noi, fiecare răspunde. Dacă Marcel Ciolacu va răspunde pe acest subiect e foarte bine și l-aș îndemna să o facă.

– Ați vorbit cu Marcel Ciolacu până acum despre asta?

– Nu. Nu am știu de această chestiune.

– Pe dvs v-a invitat vreodată Ionel Arsene la o masă într-o vilă din Italia?

– Nu!

Întâlnirea cu Ciolacu la un hotel de lux de pe malul lacului Garda

HotNews a publicat miercuri fotografii de la întâlnirea dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene. Cei doi au petrecut câteva zile împreună cu familiile lor la Villa Cortine Palace, hotel de lux de pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei.

Imaginile îi surprind pe cei doi la micul dejun la hotelul la care o cameră costă minim 800 de euro pe noapte. Arsene și-a lăsat între timp barbă și poartă ochelari mari de soare.

Fostul lider PSD Neamț figurează în continuare pe lista celor mai căutați români de pe site-ul Poliției Române. El a fugit din țară înainte să fie condamnat definitiv la 6 ani și 8 luni de închisoare.

Italia a respins extrădarea sa pe motiv că suferă de „tulburare depresivă severă” și de un „risc foarte mare” să se sinucidă dacă ar fi încarcerat într-un penitenciar din România.