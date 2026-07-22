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Sorin Grindeanu si Marcel Ciolacu, Foto: Inquam Photos / George Călin
Actualitate

Răspunsul lui Sorin Grindeanu când a fost întrebat de întâlnirea dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene, dat în urmărire internațională

Sebastian Pricop, Rebecca Popescu
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat miercuri de HotNews, într-o conferință de presă la Parlament, cum vede întâlnirea dintre Marcel Ciolacu, fost șef PSD, și Ionel Arsene, condamnat penal definitiv și urmărit internațional.