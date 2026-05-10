Răspunsul lui Starmer pentru cei care îi cer demisia după dezastrul din alegerile locale: „E un proiect pe zece ani”

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a promis că va continua la putere și a afirmat că guvernul său reprezintă un „proiect pe 10 ani”, în ciuda apelurilor la demisie apărute în urma înfrângerii zdrobitoare suferite de partidul său la alegerile locale de săptămâna aceasta, transmite Reuters.

Partidul Laburist al lui Starmer a înregistrat cele mai grave pierderi de aleși suferite vreodată de un partid de guvernământ la alegerile locale din ultimii peste treizeci de ani, ceea ce a făcut ca un număr tot mai mare de parlamentari să ceară demiterea sa.

O fostă ministră din guvernul lui Starmer a declarat că va căuta sprijinul altor parlamentari pentru a declanșa o competiție pentru un nou șef de partid, cu excepția cazului în care cabinetul său va lua măsuri pentru a-l demite până luni.

Întrebat de ziarul „The Observer” într-un interviu publicat duminică dacă va conduce Partidul Laburist la următoarele alegeri generale și va îndeplini un al doilea mandat complet, Starmer a răspuns: „Da, o voi face.”

El a adăugat: „Nu am de gând să renunț la funcția pentru care am fost ales în iulie 2024. Nu am de gând să arunc țara în haos.”

Dacă Starmer va fi demis în următoarele săptămâni, Marea Britanie ar ajunge să aibă al șaptelea prim-ministru în ultimul deceniu.

„Am primit o adevărată lovitură, nu putem nega”

Până în prezent, cabinetul lui Starmer a rămas loial prim-ministrului, în ciuda înfrângerilor electorale de joi.

Bridget Phillipson, ministrul educației, a declarat că are încredere că prim-ministrul poate schimba situația, spunând duminică pentru Sky News că Starmer va stabili o „nouă direcție” pentru Marea Britanie într-un discurs de luni.

„Am primit o adevărată lovitură de la alegători, nu putem nega asta. Trebuie să reflectăm serios asupra acestui lucru”, a spus ea.

Catherine West, care a ocupat funcția de ministru adjunct al afacerilor externe până când Starmer a demis-o anul trecut, a declarat că va asculta discursul lui Starmer de luni înainte de a lua o decizie finală cu privire la solicitarea sprijinului celor 81 de membri ai parlamentului necesari pentru a declanșa o competiție pentru conducerea partidului.

Întrebată duminică dacă are șanse să obțină numărul necesar de voturi, West a declarat pentru BBC: „Vom afla”.

Starmer trebuie să convoace următoarele alegeri naționale din Marea Britanie până cel târziu în 2029.