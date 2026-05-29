Ministrul Apărării, întrebat dacă „a eșuat Armata” în incidentul de la Galați: „Sunt capabilități pe care nu a avut preocupare să le aducă în înzestrare”

Ministrul interimar Apărării, Radu Miruță, a declarat vineri că incidentul de noaptea trecută de la Galați „nu a fost un eșec al Armatei”, dar a menționat că instituția „nu a avut preocupare” până acum să achiziționeze capacități militare cu care să poată răspundă la „evoluția acestor ținte”.

Prezent alături de președintele Nicușor Dan și alți oficiali la Galați, unde o dronă rusească a căzut pe un bloc în noaptea de joi spre vineri, ministrul Apărării a fost întrebat dacă „a eșuat Armata Română în a-și îndeplini misiunea, aceea de a apăra integritatea teritorială și populația civilă”.

„Armata Română face un efort intens în ultimele 12 luni (…). Armata Română nu a făcut în ultimul timp astfel de proiecte de înzestrare. Evoluția acestor ținte presupune capabilități pe care Armata Română până acum nu a avut preocupare să le aducă în înzestrare”, a răspuns Radu Miruță.

Pe de altă parte, el a afirmat că „nu a fost un eșec al Armatei, pentru că Armata a făcut tot ce a putut cu echipamentele pe care le-a avut la dispoziție, în urma înzestrării ultimilor ani”.

„Atunci când am ajuns la Ministerul Apărării, de două luni de zile, a apărut preocuparea să cumpărăm astfel de capabilități și uitați că astăzi suntem în situația în care contractăm cele mai moderne echipamente de apărare anti-dronă. Dacă ele ar fi existat aseară sau dacă ar fi existat acum o jumătate de an, astfel de cazuri cel mai probabil că nu s-ar fi întâmplat”, a adăugat oficialul.

De ce spune că nu a fost interceptată drona înainte să intre în oraș

Întrebat de ce n-a fost interceptată drona până să ajungă într-o zonă urbană, ministrul interimar al Apărării a explicat: „Pentru că a avut parcurgere în spațiul aerian românesc 4 minute. Pentru că avioanele de vânătoare nu au avut scenariul să angreneze o astfel de dronă fără a exista riscuri în municipiul Galați. Pentru că capabilități concrete de apărare anti-dronă nu sunt suficiente în Armata Română”.

Radu Miruță a vorbit și despre „răspunsul” României pentru Rusia.

„Poate cel mai bun răspuns se întâmplă astă-seară. Se vor semna opt proiecte pentru cele mai moderne capabilități de înzestrare de apărare anti-dronă existente astăzi în lume”, a mai declarat el.