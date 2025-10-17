Răspunsul premierului Giorgia Meloni pentru liderul sindical care a catalagat-o drept „curtezana lui Trump”

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, l-a criticat pe șeful celui mai mare sindicat din Italia, după ce a descris-o drept „curtezana” președintelui american Donald Trump, transmite The Guardian.

Maurizio Landini, liderul CGIL, care a organizat mai multe proteste pro-palestiniene înaintea acordului referitor la Fâșia Gaza, a făcut remarca la televizor, marți, la o zi după ce liderii mondiali, inclusiv Meloni, s-au întâlnit în Egipt pentru un summit de pace privind Orientul Mijlociu.

Landini a acuzat-o pe Meloni că „nu a mișcat un deget” pentru a aduce pacea în Gaza, limitându-se la „a juca rolul curtezanei lui Trump”. „Din fericire, cetățenii italieni au ieșit în stradă pentru a apăra demnitatea și onoarea acestei țări”, a spus sindicalistul.

Într-o postare pe rețelele sociale, premierul Italiei a spus că Lanzini este afectat „de un resentiment tot mai mare (pe care îl pot înțelege)” și a distribuit o definiție a cuvântului „curtezană”.

„Cred că toată lumea cunoaște cel mai comun sens atribuit acestui cuvânt, dar, pentru cei care s-ar putea să nu-l cunoască, public prima definiție găsită printr-o căutare rapidă pe internet”, a declarat Meloni, publicând o captură de ecran care suna astfel: „Femeie cu virtute ușoară, heterosexuală; eufemism, prostituată”.

Meloni și-a criticat adversarii de stânga, spunând că timp de decenii „ne-au ținut lecții despre respectul pentru femei”, doar pentru a critica apoi o femeie „numind-o prostituată”.

Ca răspuns la postare, Landini a susținut că nu au existat „insulte sexiste” la adresa lui Meloni și că a folosit termenul pentru a sugera că actualul premier italian este „lacheul lui Trump”.

„Într-un interviu de 10 minute, pe care oricine îl poate revedea cu ușurință, pentru a evita orice neînțelegere sau exploatare a termenului folosit, am clarificat imediat ce am vrut să spun – că Meloni era în urma lui Trump, era la curtea lui Trump, era lacheul lui Trump”, a mai declarat liderul sindical.