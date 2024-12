Răspunsul talibanilor la bombardamentele Pakistanului pe teritoriul Afganistanului: Lovituri dincolo de „linia ipotetică”

Forțele talibanilor au atacat „mai multe puncte” din Pakistanul vecin, a anunțat sâmbătă Ministerul afgan al Apărării, la câteva zile după ce avioane pakistaneze au efectuat bombardamente aeriene în interiorul Afganistanului, transmite Reuters.

Comunicatul Ministerului Apărării nu a specificat Pakistanul, dar a spus că loviturile au fost efectuate dincolo de „linia ipotetică” – o expresie folosită de autoritățile afgane pentru a se referi la frontiera cu Pakistanul pe care o contestă de mult timp.

„Mai multe puncte situate dincolo de linia ipotetică, care servesc drept centre și ascunzători pentru elemente rău intenționate și susținători ai acestora, care au organizat și coordonat atacuri în Afganistan, au fost vizate ca represalii din direcția sud-est a țării”, a transmis ministerul.

Întrebat dacă respectivul comunicat se referă la Pakistan, purtătorul de cuvânt al ministerului, Enayatullah Khowarazmi, a declarat: „Nu considerăm că este vorba de teritoriul Pakistanului, prin urmare, nu putem confirma teritoriul, dar a fost de cealaltă parte a liniei ipotetice”.

Afganistanul contestă de zeci de ani granița, cunoscută sub numele de Linia Durand, trasată de autoritățile coloniale britanice în secolul al XIX-lea prin centura tribală muntoasă și adesea anarhică dintre ceea ce este acum Afganistanul și Pakistanul.

Site-uri de știri apropiate regimului taliban au publicat imagini care ar arăta loviturile efectuate în Pakistan.

