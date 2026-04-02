Răspunsul Teheranului după discursul lui Trump: Războiul va continua până veți regreta pentru totdeauna

Armata iraniană a afirmat joi că va desfășura atacuri „devastatoare” împotriva Statelor Unite și a Israelului, mesajul venind după ce președintele american Donald Trump a amenințat că va readuce Iranul în „epoca de piatră” prin bombardamente masive în săptămânile următoare, transmite AFP.

„Cu încredere în Dumnezeu Atotputernicul, acest război va continua până la umilirea, dezonoarea, regretele definitive și capitularea voastră”, a transmis comandamentul operațional al armatei, Khatam al-Anbiya, într-un comunicat difuzat de televiziunea de stat.

„Așteptați-vă la acțiuni și mai zdrobitoare, mai ample și mai distructive”, a adăugat conducerea armatei iraniene.

Această reacție de la Teheran a venit după ce Trump a afirmat peste noapte că războiul din Iran „e aproape de final”, dar SUA vor lovi tare în următoarele săptămâni: „Îi vom trimite înapoi în epoca de piatră”.

Piețele financiare au reacționat negativ la ieșirea președintelui american și la ideea prelungirii războiului: prețul petrolului a crescut și mai mult, acțiunile au scăzut.

Avertisment pentru americanii din Irak

Ambasada Statelor Unite la Bagdad a avertizat joi, într-un comunicat difuzat pe X, că grupurile armate irakiene pro-iraniene ar putea lansa atacuri împotriva orașului în următoarele două zile.

„Milițiile teroriste irakiene aliate cu Iranul ar putea lansa atacuri în centrul Bagdadului în următoarele 24-48 de ore”, a declarat aceasta, apelând din nou la americanii prezenți în Irak să părăsească țara imediat.

Irakul a fost antrenat în războiul din Orientul Mijlociu declanșat pe 28 februarie de ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului.