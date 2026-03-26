Victor Micula, moștenitorul imperiului Frutti Fresh, scapă de închisoare. Curtea de Apel a schimbat decizia Tribunalului

Condamnat în primă instanță la 3 ani și o lună de închisoare cu executare, Victor Micula a primit o pedeapsă mai blândă din partea Curții de Apel Alba.

Victor Micula, fiul proprietarului companiei Frutti Fresh, Viorel Micula, nu va face închisoare, potrivit deciziei date joi de Curtea de Apel din Alba, scrie site-ul Alba 24.

Micula Jr fusese condamnat alături de trei polițiști după ce a accesat baza de date a MAI și a căutat informații despre câteva persoane.

La apel, Micula Jr a primit o condamnare mai blândă: 3 ani cu suspendare. În plus, el va trebui să efectueaze 120 de zile de muncă în folosul comunității.

Și polițiștii au scăpat

Potrivit Alba24, doi dintre polițiștii care au fost și ei inculpați în dosar, Claudiu Rengle și Alin Claudiu Zancă, au fost achitați pentru acuzația de abuz în serviciu. De asemenea și polițista Camelia Maria Erdei a fost condamnată la 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare.

Deciziile sunt definitive.