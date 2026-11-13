Răsturnare de situație în cazul lui Gerard Depardieu: Renunță la apel, după ce noi imagini îl arată cum agresează o femeie

Actorul francez intenționează să accepte condamnarea la 18 luni de închisoare cu suspendare, cu doar câteva zile înainte de începerea procesului de apel.

Gerard Depardieu urma să fie judecat, începând de luni, pentru agresiuni sexuale comise asupra a două femei în timpul filmărilor la pelicula „Les Volets Verts”.

Televiziunea franceză BFMTV și postul de radio France Inter au relatat joi, citând o sursă apropiată dosarului, că actorul a decis să își retragă apelul împotriva sentinței pronunțate în mai 2025 de Tribunalul din Paris. Acest lucru ar face ca hotărârea să devină definitivă, potrivit News.ro.

Cererea sa urmează să fie examinată la deschiderea ședinței de luni, termen la care actorul nu va fi prezent, a precizat sursa citată de BFMTV.

Imagini de pe platoul de filmare al peliculei „Turf”

Publicația franceză Le Média a dezvăluit o înregistrare video, a cărei autenticitate a fost confirmată de site-ul de investigații Mediapart. Imaginile îl arată pe actor atingând părțile intime ale unei figurante care încearcă să îl respingă de mai multe ori, pe platoul de filmare al filmului „Turf”, în 2011.

Întrebată de Mediapart, figuranta, pe nume Olivia, a explicat că avea 22 de ani la momentul respectiv. „Mi-a pus mâna pe fund. Pe amândouă fesele. Mult timp. A încercat de mai multe ori ceea ce se poate numi cu adevărat o atingere în zona intimă”, a povestit ea. Femeia susține că actorul i-a „băgat mâna în decolteu” și i-a atins sânii „de mai multe ori”.

Jurnaliștii Mediapart au verificat și au confirmat că aceste gesturi nu figurau în scenariul filmului. Olivia a precizat că a încercat „prin toate mijloacele” să respingă mâna lui Gerard Depardieu, dar fără succes, și a spus că s-a simțit „atacată”.

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Gerard Depardieu a fost interogat și în legătură cu acuzațiile de abuzuri sexuale comise în cadrul a 11 filmări, printre care și „Turf”. Prin intermediul avocatului său, el a declarat că „neagă toate acuzațiile care ar putea intra sub incidența legii penale”.

În ultimii ani, actorul francez a fost vizat și de alte acuzații de viol și agresiune sexuală formulate de mai multe femei, inclusiv de actrița Charlotte Arnould, dosar în care Depardieu a fost trimis în judecată la Paris, fără a exista încă o condamnare. El a negat constant toate acuzațiile.