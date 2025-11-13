Răsturnare de situație în cazul Lukoil din Bulgaria. Parlamentul a desființat veto-ul președintelui Radev

Singura rafinărie de petrol din Bulgaria, Lukoil Neftochim Burgas, deținută de Rusia, situată în apropierea orașului Burgas, pe coasta Mării Negre, pe 17 martie 2022. FOTO: Nikolay DOYCHINOV / AFP / Profimedia

Parlamentul bulgar a respins joi veto-ul prezidențial pe legea care permite guvernului să preia controlul asupra rafinăriei de petrol Lukoil și să o vândă pentru a proteja activul de sancțiunile iminente ale SUA, transmite Reuters.

SUA și Marea Britanie au impus luna trecută sancțiuni asupra Lukoil și Rosneft, cele mai mari două companii petroliere din Rusia, lucru ce a pus în pericol activitatea acestora în întreaga Europă.

Apoi, săptămâna trecută, parlamentarii bulgari au aprobat modificări care conferă unui manager numit de guvern competența de a supraveghea continuarea funcționării rafinăriei Lukoil din Bulgaria după 21 noiembrie, data la care sancțiunile SUA vor intra în vigoare, și de a vinde compania, dacă este necesar.

După aceea, președintele Rumen Radev și-a folosit dreptul de veto în ce privește proiectul de lege, afirmând că acesta nu conține garanții împotriva viitoarelor revendicări financiare împotriva statului.

Parlamentul a respins însă joi obiecțiile sale cu 128 de voturi la 59, a raportat agenția de știri bulgară BTA.

Sancțiunile SUA au stârnit îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu combustibil pe timpul iernii în Bulgaria, unde Lukoil operează rafinăria din Burgas (singura din țară), sute de benzinării, plus depozite de combustibil.

Lukoil a solicitat Washingtonului o prelungire a termenului limită al sancțiunilor, care interzic tranzacțiile cu compania rusă după 21 noiembrie, pentru a avea mai mult timp să-și lichideze angajamentele și să analizeze ofertele pentru activele sale globale, au declarat miercuri pentru Reuterstrei surse familiarizate cu această chestiune.

Înainte de decizia de joi, Boiko Borisov, fost premier al Bulgariei și liderul partidului GERB, care conduce guvernul de coaliție, era optimist că Bulgaria va obține o prelungire săptămâna viitoare.

„Împreună cu guvernul, lucrăm pentru ca atât oamenii din rafinărie, cât și rafinăria în sine să funcționeze bine”, a declarat Borisov, potrivit BTA.

Ce face România cu activele Lukoil

Ministerul Energiei a întocmit deja un draft de act normativ referitor la activele deținute în România de Lukoil, companie aflată sub sancțiunile SUA, a anunțat, joi, Bogdan Ivan, ministrul energiei.

Acesta nu a vrut să spună ce prevederi conține noul act normativ.

Bogdan Ivan și președintele Nicușor Dan au vorbit despre posibilitatea ca statul român să preia controlul asupra activelor Lukoil, în condițiile în care pe 21 noiembrie intră in vigoare sancțiunile SUA, fapt care va duce la blocarea activității grupului rus în străinătate.

Nu este clar în ce mod, dacă statul va prelua managementul sau / și acțiunile.

„Am pus deja draftul unui act normativ care să reglementăm această situație nouă pentru statul român și pentru toate țările care au aceste implicații în urma sancțiunilor impuse de către SUA, în legătură directă și cu cei de la OFAC, în legătură directă și cu compania”, a declarat Bogdan Ivan, întrebat de jurnaliști, joi, în Parlament, despre situația Lukoil.