Ministerul Energiei a pregătit un act normativ pentru „situația nouă” din cazul activelor Lukoil / „Nu sunt condiții pentru scumpiri la pompă”

Ministerul Energiei a întocmit deja un draft de act normativ referitor la activele deținute în România de Lukoil, companie aflată sub sancțiunile SUA, a anunțat, joi, Bogdan Ivan, ministrul energiei. Acesta nu a vrut să spună ce prevederi conține noul act normativ. A afirmat, însă, că nu exsită motive pentru creșterea prețurilor la benzină și motorină.

Reamintim că Bogdan Ivan și președintele Nicușor Dan au vorbit despre posibilitatea ca statul român să preia controlul asupra activelor Lukoil, în condițiile în care pe 21 noiembrie intră in vigoare sancțiunile SUA, fapt care va duce la blocarea activității grupului rus în străinătate.

Nu este clar în ce mod, dacă statul va prelua managementul sau / și acțiunile.

„Am pus deja draftul unui act normativ care să reglementăm această situație nouă pentru statul român și pentru toate țările care au aceste implicații în urma sancțiunilor impuse de către SUA, în legătură directă și cu cei de la OFAC, în legătură directă și cu compania”, a declarat Bogdan Ivan, întrebat de jurnaliști, joi, în Parlament, despre situația Lukoil.

Întrebat despre ce conține actul normativ, ministrul a spus că va fi făcut în așa fel încât să nu existe „perturbații în tot ce înseamnă segmentul energetic din România, că nu vor fi afectate companiile care au relații comerciale cu această companie și că nu va fi o lipsă a combustibililor pe piață”.

„Sunt formule la care se lucrează acum, va fi în acord și cu sancțiunile internaționale împotriva Federației Ruse și cu modul în care nu ne dorim să fie afectați niciun român, nici angajații companiei, nici partenerii comerciali”, a mai spus ministrul. Actul normativ urmează să fie avizat de către Ministerul de Finanțe, Ministerul de Externe, Ministerul Economiei, după care va fi adoptat în Guvernul României.

Bogdan Ivan: Și Consiliul Concurenței trebuie să se pronunțe

Legat de prețul la combustibili, ministrul a afirmat că trebuie ca și Consiliul Concurenței „să se pronunțe, să facă o analiză”.

„În momentul de față, nu sunt condiții obiective care să justifice creșterea prețului la pompă. Prin urmare, ar trebui ca instituțiile abilitate să facă aceste verificări, pentru că în momentul de față, pe lângă zona producției interne de combustibili, ave, și importuri masive și avem și o situație foarte clară pe piața de combustibili. Nu suntem în situația în care este Bulgaria care este dependentă în proporție de aproape 100% de rafinăria din Burgas”, a afirmat Bogdan Ivan.

Acesta susține că „România este și exportator și de benzină și de motorină”.

„Suntem în situația în care noi avem suficientă motorină și benzină. În momentul în care apar aceste potențiale modificări, tocmai din acest motiv facem acest act normativ, pentru a ne asigura că nu vor fi perturbații în piață și pentru a ne asigura că avem suficientă benzină și motorină. Astăzi, la cum este configurată piața, este suficientă benzină și motorină în România, ca să nu justifice o creștere a prețului”, a precizat ministrul.

Președintele spune că rafinăria trebuie preluată de stat pe o perioadă limitată

Președintele Nicușor Dan consideră că ponderea benzinăriilor deținute de Lukoil în România nu este importantă. În schimb, este importantă rafinăria Petrotel, a declarat Nicușor Dan, întrebat în conferința de presă de miercuri, despre cazul Lukoil. Președintele a mai spus că preluarea rafinăriei de către statul român va fi făcută pe o perioadă limitată.

„Este un grup de lucru la nivelul Guvernului, de care sunt informat. În linii mari, Lukoil are o rafinărie și vreo sută de benzinării. Ponderea benzinăriilor nu este foarte importantă, importantă este rafinăria. În acest moment, ea este închisă pentru mentenanță, ar urma să fie redeschisă în câteva săptămâni. Faptul că ea e închisă nu afectează fluxul, însă pe termen mediu și lung dacă ea nu ar mai rafina, ne-ar obliga să importăm mai mult. Asta este problema”, a declarat Nicușor Dan.

De menționat că Lukoil susține, pe site-ul său, că deține 320 benzinării, nu o sută, cum spune Nicușor Dan.

Președintele a mai spus că nu trebuie grăbit procesul vânzării rafinăriei.

„Ca sa spun ceva la un nivel grosier, superficial, pe de-o parte nu există riscul ca ea sa fie preluată de o firma paravan a Rusiei, pentru că avem o comisie care evaluează toate vânzările de companii cu interes strategic. Bineînțeles ca există un interes ca ea sa fie preluată, dar nimic nu ne obligă să grăbim procesul acesta și există și varianta care are nevoie de un cadru normativ special ca pe o perioadă limitată să fie preluată de statul român”, a precizat președintele.

Ministrul energiei Bogdan Ivan a anunțat marți că România trebuie să preia controlul companiei. Ministerul Energiei lucrează, împreună cu toate autoritățile relevante, la crearea unei legislații referitoare la activele deținute de Lukoil, companie aflată sub sancțiunile SUA, a anunțat marți seară ministrul energiei Bogdan Ivan. Acesta a spus că România trebuie să preia controlul asupra companiei.

Anunțul vine după ce Bulgaria a decis deja, săptămâna trecută, să preia controlul asupra activelor Lukoil, fiind în plină procedură pentru numirea unor administratori speciali.