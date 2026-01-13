Răsturnare de situație în cazul unui profesor acuzat de abuz sexual asupra unor eleve

Dosarul penal în care un profesor de matematică din Turceni este acuzat de abuz sexual asupra unor eleve minore a fost redeschis, după publicarea unei investigații Snoop. Cazul fusese clasat de procurori la finalul anului 2024.

Cazul fusese închis de Parchetul din Târgu Jiu pe 2 decembrie 2024, după o anchetă penală care a durat peste doi ani. Procurorii au motivat atunci că nu există „probe certe” care să susțină acuzațiile. La doar câteva zile după această decizie, Snoop a publicat o investigație amplă despre situația profesorului, care a continuat să predea, deși era cercetat penal.

În ianuarie 2026, Judecătoria Craiova a decis că dosarul trebuie redeschis. Hotărârea este definitivă, iar cazul se întoarce la procurori pentru continuarea cercetărilor.

Profesorul a continuat să predea, deși era cercetat penal

Potrivit informațiilor publicate de Snoop, profesorul este acuzat că ar fi abuzat sexual și hărțuit cel puțin cinci eleve minore în perioada 2019-2022. O elevă a depus plângere penală, iar alte două au dat declarații în fața poliției. Deși a fost cercetat penal timp de doi ani, școala nu a luat măsuri pentru a-l îndepărta de la catedră.

Conform legii, un cadru didactic cercetat pentru infracțiuni incompatibile cu funcția nu are voie să desfășoare activități didactice pe durata anchetei. Cu toate acestea, profesorul a continuat să predea la Liceul Tehnologic din Turceni.

După publicarea investigației, Ministerul Educației a trimis Corpul de Control la liceul din Turceni și la Inspectoratul Școlar Județean Gorj. Ulterior, în martie 2025, ministerul a sesizat din nou Parchetul, invocând suspiciuni de abuz sexual.

Acuzații grave și lipsa măsurilor în școală

Eleva care a depus plângerea a povestit pentru Snoop episoadele prin care spune că a trecut când avea 13 ani, relatând că atingerile ar fi avut loc atât în timpul meditațiilor, cât și în incinta școlii. După clasarea inițială a dosarului, familia fetei a contestat decizia procurorilor.

În prezent, ancheta penală este reluată. Potrivit legii, profesorul nu ar mai avea voie să intre la ore pe durata cercetărilor, însă ar urma să își primească în continuare salariul.

