Răsturnare de situație în dosarul în care unul dintre cei mai cunoscuți medici din România a fost condamnat pentru un accident mortal. Decizia nu „este foarte des întâlnită în practică”

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis miercuri, 9 iunie, strămutarea dosarului în care medicul timișorean Dorel Săndesc a fost condamnat pentru ucidere din culpă. Decizia instanței supreme de a muta dosarul la o altă instanță vine după ce medicul a primit deja sentința definitivă la Curtea de Apel Timișoara. Prin reluarea apelului, practic condamnarea medicului Săndesc a fost anulată de ICCJ, potrivit avocatului acestuia.

Medicul Dorel Săndesc, manager al Spitalului Clinic Județean Timisoara și vicepreședinte al Societății Române de Anestezie şi Terapie Intensivă și fost coordonator de rezidențiat al fostului ministru Alexandru Rogobote, a fost găsit vinovat pentru ucidere din culpă și condamnat definitiv la 1 an și 8 luni de închisoare cu suspendare de Curtea de Apel Timișoara pe 18 mai.

Curtea a respins atunci apelul medicului pe motiv că a fost prea târziu formulat și a menținut condamnarea inițială.

Numai că două zile mai târziu, pe 20 mai, la Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit portalului instanței, a fost înregistrată o cerere de strămutare a dosarului de la Curtea de Apel Timișoara, potrivit datelor publicate pe portalul instanței supreme. Avocatul medicului Săndesc susține însă că cererea de strămutare ar fi fost înaintată ÎCCJ în data de 15 mai, cu trei zile înainte de pronunțarea sentinței definitive, potrivit Libertatea.

„Cred că și asta a cântărit în ochii Înaltei Curți de Casație și Justiție”

Prin admiterea cererii de strămutare, condamnarea definitivă a Curții de Apel Timișoara este anulată. Judecarea apelului urmează a fi reluată la Curtea de Apel Oradea, potrivit minutei instanței supreme.

„Efectul acestei strămutări a Înaltei Curți este desființarea soluției din apel pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, care a admis apelul într-o modalitate totalmente nelegală. Cred că și asta a cântărit în ochii Înaltei Curți de Casație și Justiție în aprecierea asupra soluției, întrucât s-a adăugat la Codul de Procedură Penală pentru a se pronunța o soluție de tardivitate a apelului totalmente nelegală”, a declarat, pentru Libertatea, avocatul Fanu Moca, cel care îl reprezintă pe medicul Dorel Săndesc.

Avocatul a mai precizat că admiterea unei cereri de strămutare reprezintă o situație excepțională și „în practică nu sunt foarte des întâlnite”.

În ziua pronunțării sentinței definitive, pe 18 mai, la Curtea de Apel Timișoara a fost înregistrat un al doilea apel în dosarul în care medicul a fost condamnat definitiv și a primit termen de judecată pentru data de 10 iunie, potrivit portalului instanței.

Accidentul produs în urmă cu opt ani

Medicul Dorel Săndesc a fost pus sub acuzare în urma unui accident produs în 2018. Pe fondul unei neacordări de prioritate, într-o intersecție, medicul a intrat cu vehiculul într-o altă mașină. În urma impactului o femeie, pasageră în mașina lovită de doctorul Săndesc a fost grav rănită. Victima a murit la 9 luni după accident. În toată această perioadă ea s-a aflat internată la Spitalul Județean Timișoara.

Evoluția medicală a pacientei, a fost una favorabilă, medicii pregătind transferul acesteia către o clinică de recuperare. Infecțiile nosocomiale, contactate în spital i-au slăbit însă organismul, arată datele din dosar.

A dat vina pe infecțiile nosocomiale pentru moartea victimei

În baza documentelor medicale care atestau existența șocului septic, avocații medicului Săndesc au cerut instanței efectuarea unei expertize care să stabilească în mod clar cauza decesului. Mai exact, dacă femeia a murit din cauza infecțiilor nosocomiale sau a traumatismului suferit în urma accidentului.

Procurorii s-au opus efectuării unei expertize, motivând că femeia nu ar fi ajuns în șoc septic dacă nu ar fi fost victima accidentului rutier produs de Dorel Săndesc.