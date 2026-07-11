Răsturnare de situație în scandalul mega-stațiunii ginerului lui Trump din Albania

Un om de afaceri din Miami, căutat în Albania pentru o presupusă spălare de bani proveniți din traficul de droguri, este suspectat că ar fi falsificat actele de proprietate ale terenurilor pe care Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, dorește să construiască un complex turistic.

Informațiile provin de la agenția albaneză de combatere a crimei organizate, conform datelor din anchetă analizate de Reuters.

Omul de afaceri, Artur Shehu, neagă toate acuzațiile aduse împotriva sa, a declarat avocatul său, Kujtim Cakrani, care a confirmat că procurorii albanezi au emis un mandat de arestare pe numele lui Shehu pentru spălarea de bani proveniți din activitățile grupărilor de traficanți de droguri.

Anchetatorii albanezi îi acuză pe Shehu și pe asociații săi de trafic de cocaină din America de Sud către porturile europene și de spălarea fondurilor prin utilizarea acestora pentru a construi un imperiu imobiliar, inclusiv cu ajutorul unor documente de proprietate falsificate.

„Nimic din ceea ce s-a afirmat cu privire la caracterul domnului Artur Shehu nu este adevărat. El nu este nici traficant de droguri, nici falsificator de documente de proprietate”, a declarat Cakrani.

„Domnul Shehu este la curent cu acuzațiile aduse de parchetul albanez. Aceste acuzații nu îl privesc, deoarece el susține că adevărul este cu totul diferit de ceea ce afirmă parchetul.”

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție al SUA a refuzat să comenteze dacă a primit vreo solicitare din partea Albaniei pentru localizarea sau reținerea lui Shehu în Miami.

Zona protejată din Albania, unde ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, plănuiește să investească miliarde. Sursă foto: Adnan Beci / AFP / Profimedia

Proprietatea vândută lui Kushner

În aprilie, Shehu a vândut fâșia de coastă albaneză virgină destinată stațiunii către Albania Land Development, o companie deținută de dezvoltatorii proiectului susținut de Kushner, Sazan Real Estate Development, și de alți investitori.

„Există suspiciuni rezonabile, bazate pe dovezi, că bunurile menționate mai sus au fost achiziționate prin utilizarea unor documente falsificate”, au scris procurorii în dosarul pe care îl instrumentează.

În acnhetă nu există nicio acuzație de încălcare a legii împotriva ginerelui președintelui american Donald Trump, Kushner, a companiei Sazan Real Estate Development, a Albania Land Development sau a altor investitori în proiectul stațiunii.

Reuters nu a găsit nicio indicație că vreunul dintre investitori ar fi fost la curent cu suspiciunile privindu-l pe Shehu atunci când au cumpărat terenul de la acesta.

Un purtător de cuvânt al Sazan Real Estate Development nu a abordat acuzațiile aduse lui Shehu atunci când Reuters a întrebat despre acestea, dar a afirmat că societatea consideră că achizițiile de terenuri au fost legitime.

Albania Land Development nu a răspuns solicitărilor Reuters pentru a comenta situția.

Un purtător de cuvânt al lui Kushner a refuzat să comenteze în legătură cu acest articol. Deși Sazan a confirmat că Kushner este investitor în proiect, natura exactă a rolului său sau amploarea investiției sale nu au fost făcute publice.

Proiectul controversat pe terenul din Albania

Zona protejată din Albania unde se dorește construirea proiectului turistic. Sursă foto: Adnan Beci / AFP / Profimedia

Acuzația că actele de proprietate ar fi putut fi falsificate reprezintă un alt obstacol pentru un proiect de mare anvergură care se confruntă deja cu proteste în masă pe fondul acuzațiilor că ar pune în pericol fauna sălbatică.

Locuitorii satului Zvernec, situat în apropierea proiectului, contestă pretențiile lui Shehu asupra terenului în cadrul unor procese care datează de mai bine de un deceniu.

Luna trecută, 12 dintre ei au arătat agenției Reuters titluri de proprietate și documente fiscale care, potrivit lor, dovedeau că ei sunt proprietarii de drept ai terenului. Avocatul lor, Kostandin Beko, a declarat că dosarul este încă deschis și că intenționează să solicite ⁠o hotărâre judecătorească pentru a opri proiectul stațiunii.

Albania, odată una dintre cele mai sărace și mai izolate țări din Europa, este acum candidată la aderarea la UE și se confruntă cu un boom al construcțiilor de-a lungul unora dintre ultimele zone de coastă nealterate ale continentului, de pe Marea Adriatică.

Stațiunea susținută de Kushner este proiectată de-a lungul unei porțiuni de plaje sălbatice, pădure și o zonă umedă care adăpostește broaște țestoase marine și flamingo. Păsările au devenit simboluri pentru oponenții proiectului, care își numesc protestele „Revoluția Flamingo”.

Proteste în centrul capitalei Albaniei, Tirana Foto: Nexpher Images, Nexpher Images Limited / Alamy / Profimedia

Ivanka Trump a povestit cum i-a venit ideea pentru stațiune

Soția lui Kushner, Ivanka Trump, a declarat că ea și Kushner au conceput ideea stațiunii atunci când au zărit coasta de pe un iaht, cu ani în urmă.

În 2024, Kushner a anunțat planurile pe rețelele de socializare, alături de o reprezentare artistică care arăta terenul acoperit de un hotel, vile, piscine și debarcadere pentru iahturi. El nu a dezvăluit public cât de mulți bani a investit în acest proiect.

Jared Kushner si Donald Trump, Foto: AGERPRES

Guvernul Albaniei a susținut cu tărie planurile și afirmă că protestele sunt organizate de adversarii săi politici. Prim-ministrul Edi Rama a declarat pentru Reuters luna trecută că este un proiect „frumos” și că acesta va continua indiferent de situație.

Întrebat despre acuzațiile împotriva lui Shehu, un purtător de cuvânt al guvernului a spus că executivul de la Tirana nu va interveni în tranzacțiile private, dar că proiectul se desfășoară în conformitate cu legislația albaneză și cea a UE.

Bruxelles a solicitat anterior Albaniei, în calitate de țară candidată la aderarea la UE, să respecte normele de mediu ale UE în legătură cu acest proiect.

Omul de afaceri din Miami, investigat de o structură specială

Dosarele de anchetă împotriva lui Shehu au fost întocmite de Structura Specială împotriva Corupției și Crimei Organizate din Albania, cunoscută sub numele de SPAK, înființată în 2019 pentru a combate corupția cu proprii anchetatori și procurori, independenți de poliția obișnuită și de parchet.

Dosarele conțin 200 de pagini și nu au fost făcute publice. Întrebat despre dosarele respective, un purtător de cuvânt al agenției a confirmat că SPAK investighează subiectul, dar a refuzat să ofere comentarii suplimentare.

Dosarele sunt datate 12 iunie 2026. În aceeași zi, SPAK a anunțat public și mandate de arestare pentru 20 de persoane, sub acuzația de trafic de stupefiante și spălare a banilor obținuți din această activitate.

Spre deosebire de dosarele de caz, care îi identifică pe Shehu și pe alte persoane cu numele complet, mandatele de arestare identifică suspecții doar prin inițiale, în conformitate cu practica standard din Albania, conform căreia suspecții nu sunt numiți public înainte de a fi puși sub acuzare.

Toate inițialele din mandatele de arestare corespund numelor complete ale persoanelor descrise în dosarele de caz, inclusiv un suspect identificat ca „A.Sh.“

Avocatul lui Shehu, Cakrani, confirmând că Shehu era vizat, a declarat că nu este îngrijorat de mandatul de arestare, întrucât se „credea pe scară largă” că procurorii albanezi acționau sub influența politicienilor și a oamenilor de afaceri.

SPAK nu a precizat dacă vreunul dintre cei 20 de suspecți a fost arestat sau pus sub acuzare de atunci.

Ce spun procurorii

Documentele SPAK arată că Shehu a vândut terenul destinat proiectului stațiunii pentru aproximativ 110 milioane de euro, fonduri pe care, potrivit acestora, a dispus să fie înghețate, împiedicând astfel ca banii să ajungă la Shehu.

Shehu și asociații săi „au achiziționat terenuri folosind fonduri obținute ilegal și au falsificat documente de proprietate prin crearea de titluri de proprietate false sau prin mărirea artificială a suprafeței proprietăților”, a precizat SPAK în dosar.

„Proprietățile au fost apoi transferate sau schimbate, astfel încât să nu poată fi ușor urmărite de autorități.”

Un purtător de cuvânt al Sazan Real Estate Development a declarat: „Continuăm să considerăm că achizițiile de terenuri au fost efectuate în mod legal și în conformitate cu procedurile aplicabile. Ca întotdeauna, respectăm și vom coopera cu orice procedură legală, după cum este necesar.”

Apărarea lui Shehu

Reuters a solicitat purtătorului de cuvânt să ofere detalii cu privire la motivul pentru care compania considera că achizițiile de terenuri erau legale, având în vedere acuzațiile procurorilor împotriva lui Shehu, dar nu a primit niciun răspuns suplimentar.

Avocatul lui Shehu, Cakrani, a declarat pentru Reuters că familia lui Shehu deținea terenurile încă din vremea Imperiului Otoman, cu mai bine de 100 de ani în urmă, și că Shehu le-a vândut în mod legal investitorilor stațiunii.

Cakrani l-a descris pe Shehu ca fiind un cetățean integru care a solicitat azil politic în Statele Unite în 1998, după ce „bande criminale” i-au ucis fratele și unchiul în fața lui. Reuters nu a putut verifica în mod independent această versiune a faptelor.