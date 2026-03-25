Răsturnare de situație în Sectorul 4 privind taxa pentru cei care au mașină, dar nu și loc de parcare. Scandal într-o ședință ținută în secret / Ce se întâmplă cu voucherele pentru carburanți

Consiliul Local Sector 4 a decis, miercuri, revocarea taxei pentru dezvoltare urbană, de 593 de lei pe an, care trebuia plătită de locuitorii Sectorului 4 care au mașină, dar nu puteau face dovada că au și loc de parcare. Tot miercuri, aleșii locali au decis acordarea unor vouchere de 600 de lei, pentru carburant, persoanelor cu venituri sub 5.000 de lei/persoană.

Ședința a fost convocată de urgență și s-a ținut online, însă departe de ochii publicului. Reporterul HotNews.ro a cerut să asiste la ședință, însă fără rezultat. Reamintim că ședințele Consiliilor locale sunt publice, potrivit legii, și toate Primăriile din București, mai puțin Primăria Sectorului 4, le transmit în direct, online.

Răsturnare de situație: Taxa pentru dezvoltare urbană, revocată

Inițial, în proiectul pus pe ordinea de zi, primarul Daniel Băluță a propus suspendarea taxei, începând cu 1 aprilie 2026.

Potrivit informațiilor obținute de HotNews.ro, în timpul ședinței viceprimarul Andrei Trocan (PSD) a propus un amendament pentru revocarea hotărârii de Consiliu Local prin care a fost aprobată taxa. Amendamentul a fost aprobat, cu 23 de voturi pentru, și două abțineri, astfel că taxa a fost revocată.

Consilierii USR au propus și restituirea banilor încasați până acum din această taxă, însă amendamentul a căzut la vot cu 8 voturi pentru, 15 împotrivă și o abținere.

USR spune că Băluță scoate taxa de frica unui proces deja intentat

„Cerem anularea taxei și recuperarea integrală a banilor. Taxa abuzivă nu a produs niciun efect în folosul locuitorilor Sectorului 4. în schimb, a umplut conturile administrației publice, care gestionează defectuos finanțele publice. Așteptăm în continuare decizia instanței în dosarul de anulare inițiat de USR Sector 4, judecat pe 20 martie”, au mai cerut consilierii USR.

Paul Ene, consilier local USR, spune că administrația Băluță a suspendat taxa de frica procesului intentat de USR, privind anularea acesteia.

„De ce graba? Vineri s-a judecat primul termen în procesul intentat de USR pentru anularea taxei. Disperarea și frica l-au determinat pe Băluță să apeleze la metodele clasice de mituire a electoratului. Suspendarea taxei și „vă mai dau 100 de lei pentru benzină” nu rezolvă nimic. Iar oamenii sunt suficient de inteligenți pentru a recunoaște un politician care îi ia de proști”, a scris Paul Ene pe pagina de Facebook.

Persoanele fizice care au achitat taxa aferentă anului 2026 pot cere restituirea acesteia, pe restul perioadei rămase.

Cum motivează administrația Băluță scoaterea taxei

„Această măsură este menită să diminueze presiunea fiscală asupra cetățenilor Sectorului 4 în contextul creşterii accentuate a costurilor de trai, generată de evoluțiile economice şi geopolitice actuale, precum și să asigure o adaptare rezonabilă și proporțională a politicilor fiscale locale la realităţile socio-economice existente, urmărindu-se protejarea cetățenilor sectorului 4 față de consecinţele nefaste generate de scumpirea accelerată şi substanțială a carburanţilor, energiei şi bunurilor de consum”, se arată în anexele proiectului de hotărâre.

Taxa a fost aprobată la finalul anului 2024, fiind instituită începând cu 1 ianuarie 2025, pe o perioadă de 10 ani. În 2025 taxa a fost 540 lei, iar în 2026 – 593 lei.

Taxa a fost atacată în instanță de USR S4, ultimul termen a fost vinerea trecută, iar instanța a rămas în pronunțare. Motivul invocat de reclamanți: că primăria taxează cetățenii pentru un serviciu de care nu beneficiază. Și AUR Sector 4 a intentat un proces asemănător.

În ce condiții se acordă voucherele de 6 luni pentru carburant

Consiliul Local Sector 4 a aprobat „acordarea unor ajutoare de urgență destinate achiziției de carburant auto, benzină şi motorină, către familiile sau persoanele singure aflate în situații de necesitate, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale”.

Cuantumul ajutorului de urgență este de 600 lei /familie sau persoană singură și se acordă eşalonat pe o perioadă de 6 luni, în 3 tranșe egale de câte 200 lei fiecare, la fiecare 2 luni calendaristice, începând cu data de 01.04.2026, potrivit proiectului adoptat.

Ajutorul va fi acordat persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

Să aibă domiciliul sau reședința în Sectorul 4 al Municipiului București, de cel puțin 1 an;

Să fie angajați la acelaşi angajator cel puțin în perioada ianuarie-martie 2026;

Să aibă un venit net de cel mult 5000 lei/lună/persoană sau 10.000 lei/lună / familie;

Să dețină în proprietate/leasing un singur autoturism;

Autoturismul deținut să nu aibă o capacitate cilindrică mai mare de 2.000 cmc și să nu fie omologat pentru funcționare cu GPL sau orice formă de sistem electric, hibrid, etc.

Să deţină în proprietate un singur imobil;

Să nu figureze cu debite restante la plată provenite din taxe, impozite locale sau alte datorii la bugetul local al Sectorului 4;

„Sprijinul financiar poate fi utilizat doar pentru: achiziția de carburant auto – diesel sau benzină. Pentru a beneficia de plata tranşelor în cuantum de 200 lei, solicitanții trebuie să facă dovada achiziționării combustibilului prin: extras de cont bancar pe numele persoanelor eligibile și bon fiscal emis de operatorul economic, cu excepția plății primei tranşe”, se mai arată în proiectul de hotărâre adoptat.

„Luând în considerare impactul economic generat de inflația mare şi puterea de cumpărare scăzută a populaţiei precum și actualul context național și internațional care a generat o creștere alarmantă a prețurilor carburanţilor auto, autoritățile publice locale confirmă principiul solidarității și intenționează să acorde un sprijin real familiilor și persoanelor vulnerabile din Sectorul 4 al Municipiului București care se confruntă cu dificultăți financiare, în vederea asigurării unor condiții minime de trai, de incluziune socială și în piața forţei de muncă”, motivează instituția decizia de a acorda voucherele.

Scandal în ședință pe marginea voucherelor pentru carburanți

Proiectul însă a stârnit discuții aprinse în ședința Consiliului Local Sector 4.

Paul Ene, consilier local USR, a propus să fie decontat și transportul în comun pentru persoanele cu venituri mici sau să se găsească o formulă ca acest ajutor să nu fie primit doar de cei care au mașini. Acesta a explicat că Bucureștiul are probleme majore cu poluarea, iar acordarea acestor vouchere încurajează folosirea mașinii personale.

„Cerem înlocuirea voucherelor pentru benzină cu decontarea costurilor de deplasare cu transportul în comun pentru toate persoanele vulnerabile, indiferent dacă dețin sau nu un autoturism. Într-un oraș sufocat de mașini, încurajarea folosirii mașinii personale este o lipsă de responsabilitate față de infrastructură și sănătatea publică.

Facem un apel către toți membrii Consiliului Local să susțină aceste amendamente care vor face cu adevărat dreptate cetățenilor Sectorului 4”, a spus Paul Ene.

Grupul USR a propus un amendament în acest sens, însă nu a fost aprobat.

Tiberiu Giurgescu, consilier REPER, a declarat în timpul ședinței că REPER, că proiectul nu este bine fundamentat deoarece nu este caz de excluziune socială dacă o persoană merge cu transportul în comun și nu cu mașina personală.

„Sunt câteva probleme cu proiectul. Nu este justificat foarte clar că este vorba despre o situație de excluziune socială. Proiectul în ansamblul său creează niște disensiuni sociale, având în vedere că criza carburanților afectează toată societatea, doar o parte sunt beneficiarii acestui ajutor din contribuțiile tuturor. Hai să ne gândim la o persoană care a trebuit să renunțe la mașina personală din cauza taxei, iar acum este în situația de a nu primi acest ajutor, deși este lovită de aceasta criza. Nu este un caz de excluziune socială că o persoană folosește mașina și nu transportul în comun”, a declarat Giurgescu.

Andrei Trocan, viceprimar și consilier PSD, a declarat că transportul public este gratuit pentru elevi și pensionari, deci nu mai trebuie decontat. „Dacă se doresc alte gratuități, să le dea cei care au transportul în comun în atribuții, nu este la Primăria Sectorului 4”, a spus Trocan.

„Transportul cu mașina nu este un lux, sunt oameni care loc în zone care nu sunt conectate la rețeaua de transport în comun, nici condițiile nu sunt cele mai bune, ca să spunem elegant. Nu toate deplasările pot fi făcute cu transportul în comun, sunt oameni care au nevoie să-și ducă copii la școală într-un timp foarte scurt cu mașina, fiindcă lucrează, să meargă la doctor”, a mai spus Trocan.

Beatrice Marinescu, consilier USR, a declarat că în loc să dea vouchere pentru benzină, ca oamenii să își ducă copiii la școală, Primăria Sectorului 4 mai bine ar face școli în zonele unde este nevoie.