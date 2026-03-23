Schimbare la Sectorul 4: Se suspendă taxa pentru cei care au mașină, dar nu și loc de parcare. Ce spune Băluță

Taxa de regenerare urbană, de 540 de lei pe an, pentru bucureștenii din Sectorul 4, care au mașină, dar nu au loc de parcare, se suspendă de la 1 aprilie, a anunțat primarul Daniel Băluță, într-o conferință de presă. Taxa, instituită de administrația Băluță de la 1 ianuarie 2025, a stârnit numeroase critici și este atacată în instanță.

Primarul Sectorului 4 invocă contextul economic dificil în care ne aflăm.

„Pentru că puterea de cumpărare a scăzut cu aproximativ 30%, inflația este de 10%, taxele și impozitele au crescut, pentru cetățenii Sectorului 4 am venit în întâmpinarea acestei situații extrem de delicate și extrem de grave cu două măsuri. Prima măsură este aceea de suspendare a taxei de regenerare urbană începând cu 1 aprilie. A doua este de a veni în sprijinul oamenilor activi prin acordarea unui ajutor, pe o perioadă de 6 luni de zile, un ajutor one-off, în cuantum de 200 de lei, pentru carburant, de la 1 mai”, a declarat primarul Băluță.

Taxa a fost atacată în justiție

Taxa a fost atacată în instanță de USR S4, ultimul termen a fost vinerea trecută, iar instanța a rămas în pronunțare. Motivul invocat de reclamanți: că primăria taxează cetățenii pentru un serviciu de care nu beneficiază. Și AUR Sector 4 a intentat un proces asemănător.

Taxa trebuie achitată de către „deţinătorii de autovehicule aflaţi în evidenţele Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 care nu deţin un spaţiu în proprietate sau în folosinţă pe durata întregului an calendaristic, având destinaţia de parcaj şi prevăzut ca atare în autorizaţia de construire sau documentaţiile de urbanism”.

Administrația prevedea că dacă un proprietar de mașină dobândeşte un loc de parcare în cursul anului acesta este obligat să achite taxa proporţional cu perioada în care nu a deţinut un loc de parcare.

Aceasta viza aproximativ 115.000 de autoturisme, potrivit datelor comunicate de Sectorul 4.