Răsturnare de situație într-una dintre cele mai mediatizate crime din România din ultimii ani. A dispărut preșul

Apărătorii bărbaților condamnați la închisoare pe viață, respectiv 30 de ani, pentru uciderea în noiembrie 2023 a omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, au susținut în fața judecătorilor care judecă apelul că din dosar lipsește o probă pe care ei o consideră esențială.

Apărarea celor doi inculpați condamnați, la instanța de fond, la închisoare pe viață în dosarul Kreiner, a susținut, miercuri, la termenul de la Curtea de Apel Alba, că lipsește și nu a fost depus ca probă preșul despre care, în primele ordonanțe ale procurorilor, s-a arătat că victima ar fi putut fi sufocată cu acesta, scrie Agerpres.

‘Eu vreau să arăt că putea fi și altcineva care a săvârșit fapta’, a declarat presei, la ieșirea din sala de judecată, avocatul Radu Florian, care îi apără pe cei doi acuzați de crimă, Minae Marian-Cristian și Ghiță Laurențiu.

Avocatul a spus că atât în ordonanța de cercetare la fața locului, în noaptea în care s-a produs fapta, cât și în cea dată, în 12 noiembrie 2023, tot de primul procuror care a cercetat și apoi, ulterior, în cea din 15 noiembrie 2023, făcută de procurorul care a întocmit rechizitoriul, ‘în toate se spune în preambul că inculpații au intrat peste victimă în casă, au exercitat violență și au sufocat-o, probabil cu un preș’.

Potrivit avocatului Radu Florian, acel preș ‘era obligatoriu a fi ținut ca probă’, dar acest lucru nu s-ar fi întâmplat.

‘Probabil că și acesta este unul dintre motivele pentru care se insistă așa de mult pe o condamnare dată pe niște expertize medicale, unde, în loc să ne spună ceva cu certitudine, ne spune ‘cel mai probabil s-a întâmplat așa’ și acele expertize medico-legale, care inclusiv au contradicții între ele cu privire la cum se putea provoca moartea victimei, dar se încearcă a se opri aici tot, repet, pentru ceea ce pare a fi o greșeală (faptul că preșul nu a fost depus ca probă de anchetatori – n.r.)’, a declarat avocatul.

El a adăugat că este convins că preșul respectiv s-a pierdut, ‘din greșeală sau cu intenție’.

Avocatul a mai solicitat instanței, la termenul de miercuri, referatul de arestare preventivă al fostei partenere a lui Adrian Kreiner, Adriana Viliginschi, acuzată de procurori de complicitate la omor calificat, în cazul crimei din iunie 2024, când o femeie de afaceri din Sibiu a fost ucisă de fiica sa, cu ajutorul unei asistente medicale, pentru a pune mâna pe averea de peste un milion de euro a acesteia.

Potrivit procurorilor, Adriana Viliginschi ar fi sfătuit autoarea, printre altele, cu privire la combinația de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, ușurând asfixierea sa ulterioară.

Avocatul Radu Florian a subliniat că în ambele dosare este vorba despre o victimă sufocată. El a adăugat că hipoxia în cazul decesului lui Adrian Kreiner putea să apară după patru minute de lipsă de oxigen.

‘Adriana Viliginschi a stat mai mult de patru minute (lângă Adrian Kreiner, după părăsirea imobilului de către cei trei inculpați – n.r.). A avut un comportament total neexplicabil (…) Ea a invocat o stare de stres, de șoc, însă raportat la cea de-a doua faptă care a apărut, eu am îndoieli’, a mai spus avocatul, făcând referire la perioada scursă între momentul în care cei trei bărbați au părăsit vila omului de afaceri și momentul în care polițiștii sibieni au ajuns la victimă.

Potrivit celor prezentate de procuror în fața Tribunalului Sibiu, când a fost admisă propunerea de arestare a celor trei inculpați, a rezultat că în noaptea de 5 spre 6 noiembrie 2023, persoane necunoscute au pătruns prin efracție în curtea imobilului și ulterior în interiorul casei unde se afla omul de afaceri, împreună cu fiica sa și partenera sa.

‘Asupra persoanei vătămate, care se afla la parterul locuinței, au fost exercitate multiple acte de violență la nivelul capului, trunchiului, precum și membrelor, după care a fost legată cu mâinile la spate și posibil sufocată cu un covor, persoana vătămată fiind descoperită de organele de poliție la ora 03:04 în stare de inconștiență cu pulsul foarte scăzut, fiind necesară efectuarea manevrelor de resuscitare care au fost începute de către organele de poliție și continuate de către echipajul medical’, se arată într-un document al CA Alba Iulia.

Doi dintre cei trei bărbați acuzați că l-au ucis pe omul de afaceri sibian, Minae Marian-Cristian și Ghiță Laurențiu, au fost condamnați, în noiembrie 2025, de către Tribunalul Alba la închisoare pe viață pentru omor calificat, iar cel de-al treilea, Costinel Cosmin Zuleam, a primit o condamnare de 30 de ani de închisoare.

Cei trei inculpați sunt obligați, în solidar, la plata sumei de 33.644 de lei cu titlu de daune materiale și a sumei de 150.000 de euro cu titlu de daune morale în favoarea fostei partenere a omului de afaceri. Totodată, aceștia sunt obligați, în solidar, la plata sumei de 300.000 de euro cu titlu de daune morale în favoarea fiicei omului de afaceri. Aceasta va primi, la rămânerea definitivă a hotărârii, în calitate de moștenitoare legală, cele 16 ceasuri furate de inculpați de la omul de afaceri ucis.